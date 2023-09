ZDF

Tag der Deutschen Einheit im ZDF: Ein Festakt und drei Dokus

Mainz (ots)

Der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit ist am Dienstag, 3. Oktober 2023, von 12.30 bis 14.00 live im ZDF mitzuerleben. Zuvor schildert ab 12.00 Uhr der zweite Teil der Dokumentation "Die Streitrepublik – Der nächste Zoff" anlässlich des Einheitstages, wie in Zeiten zunehmender Polarisierung trotzdem gepflegter Streit in einer Demokratie und in der Familie möglich ist. Wie historische Gutshäuser in Mecklenburg mit viel Eigeninitiative und oft geringen finanziellen Mitteln vor dem Verfall bewahrt werden, beleuchtet am Tag der Einheit ab 17.30 Uhr im ZDF die "hallo deutschland"-Dokumentation "Gutshausretter in Mecklenburg – Sanieren für den Lebenstraum". Dass für viele Ostdeutsche und Menschen mit Migrationsgeschichte der 3. Oktober kein wirklicher Feiertag ist, das zeigt ab 19.20 Uhr "Am Puls mit Mitri Sirin".

Festakt zum Tag der Deutschen Einheit

Das ZDF überträgt ab 12.30 Uhr den Festakt zum Tag der Deutschen Einheit aus der Elbphilharmonie in Hamburg. Kommentator der Liveübertragung ist ZDF-Reporter Bobby Cherian. Hamburg hat 2023 den Vorsitz im Bundesrat inne und richtet deshalb den Festakt aus. Musikalisch umrahmt wird das Programm unter anderen vom Philharmonischen Staatsorchester unter der Leitung von Kent Nagano. Das Hamburg Ballett unter der Leitung von John Neumeier sowie Pianist Joja Wendt und die HipHop Academy Hamburg gestalten das Programm ebenso mit wie die Alsterspatzen, der Kinder- und Jugendchor der Hamburgischen Staatsoper, der die Nationalhymne singt.

Die Festreden halten der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, sowie der Erste Bürgermeister von Hamburg und aktuelle Bundesratspräsident Peter Tschentscher.

Die Streitrepublik – Der nächste Zoff

Dass Streiten ohne Schaum vor dem Mund geht, das zeigen die vier Protagonisten in der zweiten Folge von "Die Streitrepublik", einer Dokumentation von Melanie Haack, Leiterin des ZDF-Landesstudios Thüringen, und Peter Kunz, Leiter des ZDF-Landesstudios Niedersachsen. Die vier Protagonisten sind Mutter und Sohn aus dem Westen, sie Gründungsmitglied der Grünen, er bei der AfD, sowie Vater und Tochter aus dem Osten, er Protestwähler, sie Nichtwählerin. Die erste Folge von "Die Streitrepublik", gesendet am 24. August 2023 im ZDF, ist zwei Jahre lang in der ZDFmediathek verfügbar. Die zweite Folge steht ab Sonntag, 1. Oktober 2023, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

hallo deutschland: Gutshausretter in Mecklenburg

"hallo deutschland" zeigt am Tag der Deutschen Einheit, wie weit langjährige Gutshausretter mit ihren Projekten im Jahr 2023 gekommen sind und wie junge Gutshausretter ihr Riesenprojekt angehen. Besucht werden die Gutshäuser Thurow bei Schwerin, Kobrow bei Rostock und Dahlen, ganz im Osten Mecklenburgs. Die ZDF-Autorinnen Anne Stadtfeld und Anja Kapinos aus dem ZDF-Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern schildern, was zu leisten ist, um sich den Traum vom Leben im Herrenhaus auf dem Land erfüllen zu können. Der Film ist ab Freitag, 29. September 2023, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.

Am Puls mit Mitri Sirin

Über drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung haben viele Ostdeutsche und Menschen mit Migrationsgeschichte noch immer das Gefühl, nicht wirklich angekommen zu sein. Sie fühlen sich mitunter unterrepräsentiert und von politischer Teilhabe ausgeschlossen. ZDF-Moderator Mitri Sirin fühlt Deutschland am Tag der Einheit den Puls und erzählt Geschichten von Frust und Ausgrenzung – aber auch von gelungener Gemeinschaft und Teilhabe. Der Film von Nico Schmolke und Viktoria Timkanicova ist ab Montag, 2. Oktober 2023, 19.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen.

Alle Sendungen werden mit Untertiteln angeboten. Der "Festakt zum Tag der Deutschen Einheit" wird zusätzlich mit Gebärdensprache angeboten.

