Wahl in Polen - Schwerpunkt im rbb

Am 15. Oktober wählen die Polen ein neues Parlament, von einer "Schicksalswahl" ist die Rede. Der rbb berichtet vor der Wahl ausführlich aus dem Nachbarland. Zwei neue Podcasts, ein Themenabend im Fernsehen sowie tagesaktuelle Berichterstattung vor dem Wahltag geben vertiefende Einblicke in Politik, Land und Leute.

rbb-Chefredakteur David Biesinger: "Was bei unseren Nachbarn in Polen passiert, ist wichtig - für Europa, Deutschland, und noch mehr für Brandenburg und Berlin, denn unsere Region ist mittlerweile eng verwoben mit den polnischen Nachbarregionen. Wir wollen verstehen, welche Richtung Polen einschlägt und warum. Für den rbb ist die Berichterstattung aus Polen ganz besonders wichtig. Unsere Korrespondentinnen und Autoren stellen die entsprechenden Fragen und versuchen, Antworten zu geben."

Noch ist unklar, wie die Wahl ausgehen wird, sicher ist: Polens Rolle in Europa hat sich seit dem und durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verändert - und die polnische Gesellschaft durchläuft ebenfalls einen schnellen Wandel, mit regional ganz unterschiedlichen Auswirkungen.

Im Podcast "In Polen" analysieren die ARD-Korrespondenten Kristin Joachim und Martin Adam aus dem Studio Warschau die polnische Politik, hinterfragen Stereotype und erklären in 30-minütigen Folgen, warum genau diese Wahl so richtungsweisend ist. Die erste Folge erscheint am 14. September und taucht in das Polen von heute ein. Folge 2 schaut auf die national-konservative Regierungspartei und das System PiS. In weiteren Folgen richtet sich der Blick auf Polen in Europa, die Opposition sowie die Ausgangslage direkt vor der Wahl. "In Polen" von rbb24 Inforadio und dem ARD-Studio Warschau erscheint immer donnerstags in der ARD Audiothek.

Im Podcast "Die COSMO-Polenversteher - Pop, Protest und Populismus" beschäftigen sich die Hosts Lukasz Tomaszewski und Adam Gusowski in sieben Folgen mit den Themen, die jungen Polinnen und Polen (und auch vielen jungen Deutschen) wichtig sind: Migration und queeres Leben, Wohnen in der Großstadt und Clubkultur, Stadt und Land, Tradition und Demokratie. Prominente Gäste mit polnischem Background, wie die Chefredakteurin des ZEITmagazins, Emilia Smechowski, die mdr-Tatort-Kommissarin Karin Hanczewski oder der Musiker DJ Tomekk, ergänzen die einstündigen Episoden mit ihren Einschätzungen. Der COSMO-Podcast von WDR und rbb startet am 20. September mit einer Doppelfolge, danach erscheint immer mittwochs eine Folge in der ARD Audiothek und auf den üblichen Podcast-Plattformen.

Im Ersten macht der Film "Polen - Streifzug durch ein gespaltetes Land" im Europamagazin am 1. Oktober um 12.45 Uhr deutlich, wie polarisiert das Land ist. Zwischen jenen, die Traditionen hochhalten, Glaube, Kirche und die nationale Identität. Und jenen, die für rechtsstaatliche Prinzipien, das Recht auf Abtreibung sowie die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften kämpfen. Ein Film von Kristin Joachim aus dem ARD-Studio Warschau.

Wenige Tage vor der Wahl zeigt das rbb Fernsehen am 11. Oktober ab 22.00 Uhr den Themenabend "Polen vor der Wahl" -fünf Stunden Dokumentationen und Reportagen zum osteuropäischen Nachbarn. Teils in deutscher Erstausstrahlung beleuchten die Filme die aktuelle Stimmung im Land: die allgegenwärtige Kriegsangst, die neue Rolle Polens als Frontstaat, den Wahlkampf der rechtpopulistischen PiS-Partei mit dem Streit um Abtreibungen und Reparationsforderungen. Aber auch weitere Themen finden ihren Platz wie der Alltag in Mikrowohnungen oder das neue Interesse an den Hinterlassenschaften der Deutschen in den Gebieten, die bis 1945 zu Deutschland gehörten.

Der Film "Polen und die Demokratie - Richter unter Druck" (22.30 Uhr) vonIwona Harris und Kacper Lisowski erzählt über eine Justizreform, die mit allen Mitteln durchgesetzt werden soll. Die PiS-Partei geht dafür gegen unliebsame Richter vor. Diffamierungen, Strafen und Berufsverbot sind die Folge. Der 90-minütige Dokumentarfilm läuft zum ersten Mal in Deutschland im Fernsehen. Alle Filme des Schwerpunktabends sind ab 11. Oktober in der ARD Mediathek abrufbar.

In der tagesaktuellen Berichterstattung in den TV-Nachrichtenmagazinen, in den Radioprogrammen und im Netz zeigen Beiträge aus dem Studio Frankfurt (Oder) Auswirkungen der Wahl in Polen auf die Grenzregion. Jakub Paczkowski und Magdalena Dercz machen sich gemeinsam auf den Weg, stellen Kandidaten, Macher und Projekte vor und treffen an verschiedenen Orten, darunter Frankfurt/Slubice, Küstrin/Kostrzyn und Gartz/Gryfino Menschen von beiden Seiten der Oder.

Am Wahltag selbst, am 15. Oktober, befasst sich das "rbb24 Inforadio Forum" um 11.00 Uhr in einer Live-Sendung - moderiert von Dietmar Ringel - mit der politischen Gemengelage in Polen und der europäischen Perspektive auf die Wahl.

Im Social Media-Format "Polen Update" auf den Kanälen von rbb24 berichten Reporterinnen und Reporter bis zur Parlamentswahl wöchentlich über aktuelle Entwicklungen und Debatten in Polen.

