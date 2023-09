ZDF

"maybrit illner" im ZDF: Kein Plan gegen Wohnungsnot?

Olaf Scholz war mit dem Versprechen angetreten, wenigstens 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. 2022 waren es gerade einmal 250.000, dieses Jahr werden es noch weniger sein. Bald fehlen eine Million Wohnungen in Deutschland. "Bauen, sanieren, mieten – kein Plan gegen Wohnungsnot?" ist das Thema am Donnerstag, 28. Oktober 2023, 22.15 Uhr, bei "maybrit illner" im ZDF.

40 Prozent aller Bauprojekte sind storniert, die Baukosten haben einen neuen Höchststand erreicht. Trotz Material- und Finanzierungsnot sattelte die Politik noch drauf: Steuern, Vorschriften, neue Heizungen, Dämmrichtlinien – Versprochen, gebrochen?

Wann entsteht wieder bezahlbarer und ökologischer Wohnraum? Hilft die hektische Rolle rückwärts beim GEG und den Dämmrichtlinien jetzt? Wer kann sich überhaupt noch Wohneigentum leisten? Was bleibt bei den Mietern an Kosten hängen? Kommt endlich der soziale Wohnungsbau wieder in Schwung?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner, Handwerkspräsident Jörg Dittrich sowie Immobilienunternehmer Christoph Gröner, Bauexpertin Prof. Lamia Messari-Becker und die Mieterschützerin Wibke Werner.

