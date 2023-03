SAT.1

Happy Birthday, Tabaluga! Beatrice Egli, Giovanni Zarrella, Uwe Ochsenknecht und The Boss Hoss gratulieren Peter Maffay und seinem Drachen in SAT.1

Unterföhring (ots)

16. März 2023. Illustre Gästeliste: Tabaluga feiert seinen 40. Geburtstag am Ostermontag um 20:15 Uhr in SAT.1 in bester Gesellschaft. Beatrice Egli, Giovanni Zarrella, The BossHoss, Uwe Ochsenknecht, Heinz Hoenig, Maite Kelly, Max Giesinger, Wincent Weiss, Johannes Oerding und viele mehr zählen zu den Gratulant:innen in "Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden". In der zweistündigen Geburtstags-Gala erleben die Fans eine musikalische Zeitreise durch vier Jahrzehnte mit den größten Hits aus Tabaluga, darunter "Nessaja", "Ich fühl' wie du" oder "Die Welt ist wunderbar", gesungen von The BossHoss, Max Giesinger, Beatrice Egli u.v.m.. Im Talk mit Thore Schölermann und Tabaluga-Schöpfer Peter Maffay schwelgen Heinz Hoenig ("Arktos") und Uwe Ochsenknecht ("Kameliendame") in Erinnerungen an ihre Zeit auf der Tabaluga-Bühne. Maite Kelly, Giovanni Zarrella und viele andere Künstler:innen erzählen, wie Tabaluga ihre Kindheit geprägt hat. Und Rolf Zuckowski und Gregor Rottschalk geben gemeinsam mit Peter Maffay Einblicke in die Entstehung von Tabaluga. Tabaluga zum Anfassen: Fan-Premiere am 27. März 2023 im Zoo Palast Zwei Wochen vor der Ausstrahlung von "Happy Birthday Tabaluga" in SAT.1 laden SAT.1, Tabaluga und Peter Maffay am 27. März 2023 zur großen Fan-Premiere im Zoo Palast in Berlin. In Anwesenheit von Peter Maffay, dem Geburtstagskind Tabaluga und vielen weiteren prominenten Tabaluga-Freund:innen, können 700 Fans die Show exklusiv vorab auf großer Leinwand anschauen und im Foyer des Kinos Fotos mit Tabaluga machen. Tickets für die Premiere gibt es unter diesem Link. Beginn im Kinosaal ist um 19:30 Uhr. SAT.1 zeigt "Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden" am Ostermontag, 10. April 2023, um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Geburtstagsshow von Thore Schölermann. Produzent ist Bildergarten Entertainment.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell