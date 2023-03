SAT.1

Frohe Ostern in SAT.1: Welches Promi-Team backt die beste 3D-Osterhasen-Torte?

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Noch 25 Tage bis Ostern: Eine süße Einstimmung aufs Osterfest liefert "Das große Promibacken - Osterspezial". Am Mittwoch, 5. April 2023, treten um 20:15 Uhr mit Schauspielerin Janine Kunze (Gewinnerin "Das große Promibacken" 2017 und Weihnachtsspezial 2018) und Moderator Ralph Morgenstern (Teilnehmer 2017), Profitänzerin Ekaterina Leonova und Schlagersänger Jürgen Milski (beide 2021 bei "Das große Promibacken") sowie Choreograf und Fitness-Coach Detlef Soost und Schauspielerin Natalia Avelon (beide 2022 bei "Das große Promibacken") sechs erfahrene prominente Hobbybäcker:innen erstmals in Zweierteams gegeneinander an. Teamwork ist gefragt, denn beim Osterspezial werden die Jury-Punkte gruppenweise vergeben. Das Duo, das insgesamt die meisten Punkte in drei Challenges sammelt, gewinnt den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck. Moderiert wird "Das große Promibacken - Osterspezial" von Enie van de Meiklokjes.

Jürgen Milski: "Für mich fühlt es sich an, wie nach Hause zu kommen! Es ist eine Traumkombi mit Ekat: Sie ist ehrgeizig, organisiert und nebenbei hast du auch Spaß bei der Arbeit. Wenn wir antreten, wollen wir natürlich auch gewinnen. Ich verrate nicht zu viel: Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg!"

Janine Kunze: "Wir machen Kuchenkunst - das ist hier ja kein Anfänger-Backkurs."

Natalia Avelon: "Detlef und ich sind ein harmonisches Team, aber ich bin gespannt, welche Energien sich unter dem Zeitdruck entwickeln."

In der ersten Aufgabe "Pull Apart Cupcakes" fordern die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs zwei unterschiedliche Geschmacksrichtungen der kleinen Törtchen, die zu einem österlichen Gesamtmotiv zusammengesetzt werden sollen.

In der technischen Prüfung wird es herzhaft: Bei der ligurischen Osterspezialität "Torta Pasqualina" ist mit einem Blätterteig die Königsdisziplin unter den Teigarten gefragt. Gefüllt wird die italienische Torte mit einer Masse aus Spinat, Ricotta, und Parmesan. Besondere Herausforderung: Hartgekochte Eier müssen in einem speziellen Muster in der Torte platziert werden. Jeder Promibäcker:in backt einzeln, die erzielten Punkte wandern aufs Teamkonto.

Höhepunkt des Osterspezials ist eine mehrstöckige 3D-Osterhasen-Torte. "Unser großer Osterhase" soll ein einheitliches Geschmacksbild haben. Die Einteilung von Backen, Cremes und Füllungen, Schichten und Dekor bleibt den Promi-Teams überlassen.

"Das große Promibacken - Osterspezial" digital: Alle Infos, Highlights und Rezepte auf www.das-grosse-promibacken.de, @dasgrossebacken auf Instagram, Facebook und YouTube sowie @sat1food auf TikTok.

Direkt im Anschluss, ab 23:05 Uhr, geht's in SAT.1 süß weiter beim "Osterspezial Promis backen privat - Die Lieblingsrezepte von Marijke Amado und Ulla Kock am Brink" mit niederländischer Eierlikör-Vlaai und schwedischem Hefekuchen.

"Das große Promibacken - Osterspezial", produziert von Tower Productions, am Mittwoch, 5. April 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell