SAT.1

Wegen Dolly Partons "Jolene": Michi Beck und Smudo rocken die #VoiceKids-Bühne

Unterföhring (ots)

Das Leben der Punk-Rock-Brüder Valentin (11) und Matti (15) aus Heilbronn ist verrückt und laut. Genau das wollen sie auch am Freitagabend, 17. März 2023 (20:15 Uhr, SAT.1) bei "The Voice Kids" zeigen und das Studio mit ihrer Punk-Rock-Version von Dolly Partons "Jolene" zum Beben bringen. Smudo über den Auftritt: "Es war sehr gewöhnungsbedürftig, aber gleichzeitig ist es Kunst."

Rock statt Rap: Der 55-Jährige ist so begeistert, dass er und sein Fanta-4-Kollege Michi Beck nach dem Auftritt direkt auf die Bühne stürmen und selbst an der Gitarre und dem Schlagzeug mit einem selbst kreierten Punk-Song die #VoiceKids-Bühne rocken. Lena Meyer-Landrut kann es kaum glauben: "Was war das denn, ich will das immer wieder hören. Ich möchte jetzt sofort in das Team Smudo und Michi Beck gehen. Kann ich bitte bei euch lernen?" Auch Wincent Weiss hält es nicht auf seinem Platz und rockt mit den beiden Brüdern vor der Bühne in bester Punk-Manier. Welcher Coach darf sich über das Punk-Rock-Duo freuen? Wie weit werden die Brüder bei "The Voice Kids 2023" kommen?

Diese Kids treten am Freitag, 17. März 2023 in der zweiten "Blind Audition" ebenfalls an: Daniella (9) aus Kassel, Hessen, mit "I Have Nothing" von Whitney Houston Lotte (9) aus Salzhemmendorf, Niedersachsen, mit "Ich Find Dich Scheiße" von Tic Tac Toe Louis (14) aus Isen, Bayern, mit "When You Say Nothing At All" von Ronan Keating Manon (15) aus München, Bayern, mit "Tourner Dans Le Vide" von Indila Jayden (14) aus Duisburg, Nordrhein-Westfalen, mit "You Are The Reason" von Calum Scott Eliana N. (8) aus Ramsen, Rheinland-Pfalz, mit "36 Grad" von Zweiraumwohnung Dominik H. (11) aus Burglengenfeld, Bayern, mit "Let It Be" von The Beatles Malina (13) aus Hamburg, mit "Breaking Me" von Topic Feat A7S Andrea (10) aus Wien, Österreich, mit "I Feel Pretty" von West Side Story Alexandra (13) aus Bad Nauheim, Hessen, mit "One" von U2 Joshua (11) aus Berlin, mit "Updown Funk" von Mark Ronson feat. Bruno Mars Hinweis: Infos zu den Talenten und Fotos zum Download finden finden Sie unter: http://presse.sat1.de/thevoicekids

"The Voice Kids" Staffel 11 - freitags, 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #VoiceKids

