Helmut Schlotterer ist Ehrenbürger von Bodelshausen

Bodelshausen (ots) - Seit Ende Februar herrscht Krieg in der Ukraine. Mehr als 7 Millionen Kinder aus der Ukraine sind in großer Gefahr und mit ihren Familien auf der Flucht. Die schrecklichen Ereignisse machen Marc Cain fassungslos und betroffen. Das Unternehmen möchte helfen und spendet 200.000 EUR an Save the Children. Hunderttausende Menschen haben inzwischen die ...

