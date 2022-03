Marc Cain GmbH

Marc Cain setzt ein Zeichen: Fashion Show "Express Yourself" in Berlin

Berlin (ots)

Unter dem Motto "Express Yourself" zeigte Marc Cain im Varieté Wintergarten in Berlin die neuen Herbst/Winter 2022 Kollektionen. Mit einer ungewöhnlichen Inszenierung, individuellen Looks, kräftigen Farben und außergewöhnlichen Prints präsentierte Marc Cain nicht nur das Thema Vielfalt, sondern setzte am Ende der Show ein klares Zeichen für den Frieden.

Der Abend stand unter dem Eindruck des aktuellen Zeitgeschehens und des Krieges. Marc Cain war es wichtig, die neuen Kollektionen zu präsentieren, aber nicht zu feiern. Die Models liefen zwischen den Tischreihen und zeigten Looks mit Einflüssen der 60er und 90er Jahre. Vom ultrakurzen Minirock bis zum eleganten Satinanzug, aber immer mit einem lässigen Twist. Die modernen Streetstyle Looks überzeugten mit klaren Farben und aussagekräftigen Prints. Die starken Farbkombinationen zahlten auf das Motto der Fashion Show "Express Yourself" ein und stehen für Individualität und Selbstbewusstsein. Passend zur expressiven Inszenierung war der Saal in Rosé und Rot getaucht.

Ganz am Ende der Show löschte Marc Cain das Licht und der Song "Russians" von Sting erklang. Als das Licht wieder eingeschaltet wurde, standen alle 47 Models nochmals gemeinsam auf der Bühne - mit geöffneten Handflächen, auf die das Peace-Zeichen aufgemalt war. Ein klares Statement für Frieden und Toleranz - gegen Krieg und Gewalt.

Marc Cain nutzte den Abend auch für eine weitere Spendenaktion, die noch bis kommenden Sonntag läuft. Marc Cain wird den Betrag anschließend verdoppeln und an die Caritas, den offiziellen Partner der Fashion Week Berlin, überweisen. Bereits im Vorfeld hatte das Premium-Label 200.000 EUR an die Kinderrechtsorganisation "Save the Children" gespendet.

Der Marc Cain Special Guest des Abends war die Hollywood-Schauspielerin Marcia Cross: "Die Inszenierung war so ungewöhnlich, genauso wie die Location und die Dekoration. Ich liebe Farbe und war total begeistert von dem Farben- und Musterrausch. Der Abschluss war sehr berührend und eindringlich. Ich bin auch sehr dankbar für die großzügige Spende von Marc Cain zur Unterstützung der Ukraine."

Viele weitere prominente Gäste waren der Einladung gefolgt, u. a. Emilia Schüle, Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Frauke Ludowig mit Tochter Nele sowie die Top-Influencerinnen Leonie Hanne, Viky Rader und Ann-Kathrin Götze.

