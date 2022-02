Marc Cain GmbH

Marc Cain lässt beim Imageshooting die Sonne aufgehen

Hollywood-Feeling in Mannheim. Zur Saison Frühjahr/Sommer 2022 hat das Premium-Label Marc Cain im LEDcave in Mannheim unter filmreifen Bedingungen gedreht. Marc Cain nutzte die beeindruckende Location, um die neuen Looks auf einzigartige Weise zu inszenieren.

Üblicherweise nimmt man Szenen mit Models oder Schauspielern vor dem Blue- oder Greenscreen auf. Erst im Anschluss werden die computergenerierten Landschaften und fotografischen Hintergründe eingefügt. Nicht so im Studio LEDcave in Mannheim, das ganz neue Möglichkeiten bietet: Denn der ganze Raum des Studios besteht nicht aus normalen Wänden, sondern aus LED-Installationen mit hoher Auflösung. Mit seiner insgesamt über 350 qm LED-Fläche bietet das LEDcave in Mannheim eine 360 Grad Erfahrung mit besonderen und einzigartigen Eigenschaften. Beim Dreh im LED-Studio sind die Kamera und der Hintergrund unmittelbar miteinander verbunden.

Die Marc Cain Welt wurde mit modernster Technik zum Leben erweckt. Innerhalb kürzester Zeit war das Reisen in verschiedene Welten mit unterschiedlichen Wetter-Szenarien möglich. Während es draußen gewitterte und regnete, ließ Marc Cain im LED-Studio die Sonne aufgehen oder die nächtliche Stadt mit ihren Lichtern aufleben. Ganz nach Wunsch und immer passend zu den Looks.

Das produzierte Bildmaterial und die Kurzfilme wurden bereits auf den Marc Cain Social Media-Kanälen, bei Printanzeigen sowie in einer Out-of-Home Kampagne in Kanada, in der Schweiz, den Niederlanden und Deutschland eingesetzt.

Original-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuell