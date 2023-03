SAT.1

Erfolgreich am Freitagabend: "The Voice Kids" startet stärker als im Vorjahr in SAT.1

Unterföhring (ots)

Quotenstark und stimmgewaltig: Die erste Folge der neuen Staffel von "The Voice Kids" überzeugte am Freitagabend in SAT.1 mit einer starken Perfomance und steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr - sowohl in der SAT.1-Relevanzzielgruppe (E. 14-59 J.) als auch in der Nettoreichweite (Z. ab 3 J.): Sehr gute 9,1 Prozent Marktanteil verbuchte die Musikshow bei den 14- bis 59- Jährigen. Insgesamt verfolgten sehr gute 4,72 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite Z. ab 3 J.), die erste Blind Audition. Zum Vergleich die Zahlen aus 2022: Damals startete "The Voice Kids" mit 8,2 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Relevanzzielgruppe und erreichte insgesamt 4,06 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 J.).

Diese 13 Kids treten am Freitag, 17. März in der zweiten "Blind Audition" an: Daniella (9) aus Kassel, Hessen, mit "I Have Nothing" von Whitney Houston Lotte (9) aus Salzhemmendorf, Niedersachsen, mit "Ich Find Dich Scheiße" von Tic Tac Toe Louis (14) aus Isen, Bayern, mit "When You Say Nothing At All" von Ronan Keating Manon (15) aus München, Bayern, mit "Tourner Dans Le Vide" von Indila Jayden (14) aus Duisburg, Nordrhein-Westfalen, mit "You Are The Reason" von Calum Scott Eliana N. (8) aus Ramsen, Rheinland-Pfalz, mit "36 Grad" von Zweiraumwohnung Dominik H. (11) aus Burglengenfeld, Bayern, mit "Let It Be" von The Beatles Malina (13) aus Hamburg, mit "Breaking Me" von Topic Feat A7S Andrea (10) aus Wien, Österreich, mit "I Feel Pretty" von West Side Story Alexandra (13) aus Bad Nauheim, Hessen, mit "One" von U2 Valentin & Matti (11 + 15) aus Heilbronn, Baden-Württemberg, mit "Jolene" von Dolly Parton Joshua (11) aus Berlin, mit "Updown Funk" von Mark Ronson feat. Bruno Mars

Hinweis: Alle Informationen zu den Talenten und Fotos zum Download finden Sie unter: http://presse.sat1.de/thevoicekids

"The Voice Kids" Staffel 11 - freitags, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 11.03.2023 (vorläufig gewichtet)

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell