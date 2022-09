HHL Leipzig Graduate School of Management

Financial Times: Leipzig hat eine der 20 besten Business Schools der Welt

Leipzig (ots)

Die HHL Leipzig Graduate School of Management (HHL) erreicht im Jahres-Ranking der Financial Times Platz 19 weltweit und Platz drei in Deutschland. Damit zählt die HHL-Ausbildung zum „Master in Management“ zu den besten der Welt. Laut dem heute veröffentlichten Ranking erzielen HHL-Absolvierende höhere Gehälter als Absolvierende aller anderen deutschen Business Schools drei Jahre nach Studienabschluss. Im europäischen Vergleich liegen ihre Gehälter auf Platz 2, weltweit auf Platz 3. Die Erwerbsquote beträgt drei Monate nach Graduierung 100 Prozent.

Prof. Dr. Stephan Stubner, HHL-Rektor:

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung der Financial Times. Die Platzierung unter den weltweit 20 besten Business Schools bestätigt unser Ziel, eine erstklassige Ausbildung zu bieten und zeigt die hohe Qualität, die unsere Studierenden in die Arbeitswelt einbringen.“

Als erste betriebswirtschaftliche Hochschule im deutschsprachigen Raum wurde die HHL 1898 als Handelshochschule Leipzig von Unternehmern gegründet. Ihr Ziel war es, mit einer fundierten Ausbildung den gestiegenen Ansprüchen einer sich globalisierenden Welt gerecht zu werden.

Seither ist die HHL eine Vorreiter-Universität: als erste deutsche Business School erhielt sie das Gütesiegel einer internationalen AACSB-Akkreditierung, bot als erste ausschließlich englischsprachige Programme an und errichtete bereits vor der Wirtschaftskrise einen Lehrstuhl für Wirtschaftsethik. Drei ihrer Professoren zählen zu den besten Betriebswirtschaftlern Deutschlands (Wirtschaftswoche-Ranking 12/2020). Mit dem ersten universitären Teilzeit-Master trägt die HHL zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei. Ziel der HHL ist es, unternehmerisch denkende, effiziente und verantwortungsbewusste Führungskräfte auszubilden.

Am 8. Oktober feiert die Hochschule ihre Neugründung vor 30 Jahren, die durch den Systemwechsel in Deutschland begründet ist. Pressevertreter sind herzlich eingeladen! Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer und der Oberbürgermeister der Stadt Leipzig Burkhard Jung halten Reden.

https://rankings.ft.com/rankings/2875/masters-of-management-2022

Original-Content von: HHL Leipzig Graduate School of Management, übermittelt durch news aktuell