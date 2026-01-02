Lidl

Lohnt sich auch in 2026: Lidl startet mit Preissenkungen für Grundnahrungsmittel ins neue Jahr/ Lidl reduziert ab sofort die Preise für zahlreiche Artikel wie Backwaren und Reis um bis zu 20 Prozent

Bad Wimpfen (ots)

Lidl in Deutschland macht den Wocheneinkauf zum Jahresstart noch günstiger. Als Preisführer im Lebensmitteleinzelhandel reduziert der Frische-Discounter ab sofort die Preise für eine Vielzahl an Grundnahrungsmitteln deutlich. Ob die ofenfrischen Brötchen am Morgen oder die Beilage für das Familienessen am Abend - Kunden profitieren von Preisnachlässen von bis zu 50 Cent pro Artikel. So kostet 1 Kilogramm Basmati Reis nur noch 2,49 Euro. Knäckebrot ist bereits für 1,29 Euro erhältlich.

Mit dieser erneuten Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter. So können sich Kunden stets darauf verlassen: Lidl bietet immer große Vielfalt und das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.

Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.

Diese Grundnahrungsmittel werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:

Golden Sun Langkorn Spitzenreis im Kochbeutel , 8x125 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 1,59 Euro/ Kilogramm) statt 1,99 Euro

, 8x125 Gramm, (Grundpreis: 1,59 Euro/ Kilogramm) statt 1,99 Euro Golden Sun Jasmin Reis , 1 Kilogramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 1,99 Euro/ Kilogramm) statt 2,49 Euro

, 1 Kilogramm, (Grundpreis: 1,99 Euro/ Kilogramm) statt 2,49 Euro Golden Sun Bio Basmati Reis , 500 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 3,18 Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro

, 500 Gramm, (Grundpreis: 3,18 Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro Golden Sun Basmati Reis , 1 Kilogramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 2,49 Euro/ Kilogramm) statt 2,99 Euro

, 1 Kilogramm, (Grundpreis: 2,49 Euro/ Kilogramm) statt 2,99 Euro Golden Sun Parboiled Spitzenreis , 1 Kilogramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 1,39 Euro/ Kilogramm) statt 1,59 Euro

, 1 Kilogramm, (Grundpreis: 1,39 Euro/ Kilogramm) statt 1,59 Euro Golden Sun Bio Mikrowellen Reis , 250 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 4,76 Euro/ Kilogramm) statt 1,29 Euro

, 250 Gramm, (Grundpreis: 4,76 Euro/ Kilogramm) statt 1,29 Euro Grafschafter Wraps 6x25 Zentimeter , 370 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 3,22 Euro/ Kilogramm) statt 1,29 Euro

, 370 Gramm, (Grundpreis: 3,22 Euro/ Kilogramm) statt 1,29 Euro Grafschafter Wraps Vollkorn 6x25 Zentimeter , 370 Gramm, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 3,22 Euro/ Kilogramm) statt 1,29 Euro

, 370 Gramm, (Grundpreis: 3,22 Euro/ Kilogramm) statt 1,29 Euro Grafschafter Knäckebrot , 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16 Euro/ Kilogramm) statt 1,39 Euro

, 250 Gramm, (Grundpreis: 5,16 Euro/ Kilogramm) statt 1,39 Euro Grafschafter Bioland Knäckebrot , 150/200 Gramm, neu 1,65 Euro (Grundpreis: 11/8,25 Euro/ Kilogramm) statt 1,75 Euro

, 150/200 Gramm, (Grundpreis: 11/8,25 Euro/ Kilogramm) statt 1,75 Euro Grafschafter Bioland Brötchen , 4x90/4x95 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 4,97/4,71 Euro/ Kilogramm) statt 1,89 Euro

, 4x90/4x95 Gramm, (Grundpreis: 4,97/4,71 Euro/ Kilogramm) statt 1,89 Euro Maribel Erdnussbutter Creamy, 350 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis 5,11 Euro/ Kilogramm) statt 1,89 Euro

Zusätzlich sinken die Preise dieser regional verfügbaren Produkte:

Grafschafter High Protein Wraps, 320 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 4,66 Euro/ Kilogramm) statt 1,69 Euro

(1) Verfügbarkeit nur regional in Filialen der Lidl-Vertriebsgesellschaften Bernburg, Gera, Radeburg, Rostock. Die Zugehörigkeit einzelner Filialen kann unter www.lidl.de/filialsuche, Seite "Rund um die Filiale", eingesehen werden.

