ZDF

"Aktenzeichen XY… Ungelöst" zeitgleich im ZDF und SRF 1

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Die Livesendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst" mit Rudi Cerne ist, parallel zur Ausstrahlung im ZDF, am Mittwoch, 26. März 2025, um 20.15 Uhr, im SRF 1 (Schweizer Radio und Fernsehen) zu sehen. Am Donnerstag, 20. März 2025, 20.05 Uhr, zeigt SRF 1 außerdem die Dokumentation mit dem Arbeitstitel "Die Tote vom Straßenstrich – Letzte Hoffnung: Aktenzeichen XY… Ungelöst".

"Wir freuen uns, dass der SRF, mehr als zwanzig Jahre nach der letzten 'Aktenzeichen XY … Ungelöst'-Übertragung im Schweizer Fernsehen, mit dem Wunsch an uns herangetreten ist, die kommende Sendung in der Primetime und parallel zur ZDF-Ausstrahlung zu zeigen. Das Interesse der Schweizer Kolleginnen und Kollegen unterstreicht die Bedeutung der Sendung und der Marke 'Aktenzeichen XY… Ungelöst'", so Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I und Stellvertretender Programmdirektor des ZDF.

In der ZDF-Livesendung am 26. März 2025 wird unter anderem ein Schweizer Fall zu sehen sein: Im September 2014 verschwand eine Prostituierte vom Luzerner Straßenstrich. Ein Spaziergänger entdeckte ihre Leiche im Vierwaldstättersee. Bald wurde bekannt: Bei der Toten handelt es sich um eine 36-jährige Bulgarin, die umgebracht wurde. Die zuständige Kantonspolizei ermittelte und verfolgte verschiedene Spuren. Trotzdem gelang es nicht, die Tat aufzuklären. Bis heute ist das Verbrechen ungelöst und wird zu einem sogenannten "Cold Case".

3sat wird die SRF-Dokumentation am Donnerstag, 26. Juni 2025, 22.55 Uhr, ausstrahlen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell