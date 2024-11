Bluetti

BLUETTI beteiligt sich am deutschen Runden Tisch zur Klimaneutralität, um die Vision der erneuerbaren Energien voranzutreiben

Berlin (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen stärkt seine Rolle bei der Energiewende, um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten

BLUETTI, ein weltweit führender Anbieter von Technologien für erneuerbare Energien, nahm am 21. Oktober an einem von der Regierung veranstalteten Rundtischgespräch zur Klimaneutralität in Berlin teil. Auf der Veranstaltung trafen sich führende Vertreter der Branche, darunter BLUETTI, BMW, der Bayerische Bauindustrieverband, der Verband der Deutschen Holz- und Sägeindustrie und andere, um über die Herausforderungen und Chancen bei der Erreichung des Ziels der Klimaneutralität in Deutschland bis 2045 zu diskutieren.

Die Energiewende vorantreiben: BLUETTIs Engagement für erneuerbare Energien für alle

Als Vertreter von BLUETTI betonte Martin Wasmeier, Senior Business Development Manager for European Strategic Accounts, das unermüdliche Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und seine Mission, erneuerbare Energien für alle zugänglich zu machen. Er wies darauf hin, dass die Innovationen von BLUETTI im Bereich der Energiespeicherung Haushalte und Unternehmen in die Lage versetzen, mit sauberer Energie unabhängig zu werden und die Energiewende zu beschleunigen.

Mit einem robusten Portfolio, das dezentrale Energiespeichersysteme, Solarspeichersysteme auf Balkonen und fortschrittliche Energiespeicherprodukte für den Hausgebrauch umfasst, ist BLUETTI in Deutschland zu einer beliebten Wahl geworden und steht für einen umweltbewussten Lebensstil. „Mit Blick auf die Bedürfnisse der Kunden entwickelt BLUETTI weiterhin innovative Energiespeicherlösungen für moderne Haushalte und Arbeitsplätze und fördert so die weltweite Verbreitung von erneuerbaren Energien", so Wasmeier.

Auf dem Weg zu Deutschlands Klimaneutralitätsziel bis 2045

Am Runden Tisch äußerte sich Wasmeier optimistisch im Hinblick auf das deutsche Klimaneutralitätsziel für 2045 und unterstrich die Bedeutung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit. Er forderte eine unterstützende Regierungspolitik zur Förderung bahnbrechender Technologien. Durch kontinuierliche Innovation will sich BLUETTI in den nächsten zehn Jahren als einer der führenden Anbieter von Energiespeichern für erneuerbare Energien in Deutschland und darüber hinaus etablieren, um Millionen von Haushalten mit sauberer Energie zu versorgen und einen Beitrag zu einem kohlenstoffarmen Planeten zu leisten.

Ein Blick in die Zukunft: Ausweitung des Potenzials erneuerbarer Energien

Mit seinem rasanten Wachstum in Deutschland und ganz Europa spielt BLUETTI eine entscheidende Rolle bei der Energiewende auf dem Kontinent. Das Unternehmen plant, die sektorübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern und Partnerschaften mit Regierungen zu stärken, um neue Ansätze zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Verwirklichung einer grünen, nachhaltigen Zukunft zu entwickeln.

Informationen zu BLUETTI

Als Technologiepionier für saubere Energie engagiert sich BLUETTI für eine nachhaltige Zukunft, indem es erschwingliche grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich anbietet. Mit Initiativen wie dem LAAF-Programm (Lighting An African Family) will BLUETTI 1 Million afrikanische Familien in netzfernen Gebieten mit Strom versorgen. Mit dem Fokus auf Innovation und Kundenbedürfnisse hat sich BLUETTI in über 110 Ländern und Regionen als vertrauenswürdiger Branchenführer etabliert.

