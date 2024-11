UseTheNews gGmbH

Informationskompetenz ist Demokratiekompetenz

#UseTheNews gemeinsam mit Westermann beim Deutschen Schulleitungskongress

Hamburg

Beim Deutschen Schulleitungskongress in Düsseldorf vom 7. bis 9. November und beim Deutschen Schulträgerkongress am 7. und 8. November wird sich die Nachrichtenkompetenz-Initiative #UseTheNews mit ihrem Partner Westermann auf einem gemeinsamen Stand präsentieren.

Vorgestellt werden Angebote für Schulen, wie etwa die von #UseTheNews entwickelte Nachrichtenkompetenz-Box oder die kostenfreien Unterrichtsmaterialien von Westermann. Am Freitagmittag bieten die Partner eine gemeinsame Masterclass an. Dabei erhalten die Teilnehmenden Anregungen und können sich von Erfahrungsberichten zur Förderung der Nachrichtenkompetenz durch Co-Creation-Projekte und Newscamps an Schulen inspirieren lassen.

Die Geschäftsführerin der Westermann Service und Beratung GmbH, Nicole Bornemann, wird zudem am Samstag im Hauptprogramm an alle Schulleitungen und Organisationen appellieren, im Kampf gegen Fake News und Desinformation zu kooperieren. Nicole Bornemann ist Mitglied im Kuratorium von #UseTheNews.

"Schulen sind ein wichtiger Ort, um alle Schülerinnen und Schüler in ihrer Nachrichten- und Informationskompetenz zu stärken und sie für gezielte Desinformation zu sensibilisieren. Lassen Sie uns im Schulterschluss gegen Fake News vorgehen. Wir sollten alle Kräfte bündeln, um Jugendliche dort abzuholen, wo sie sich informieren, und sie vom Wert ausgewogener Nachrichten zu überzeugen", sagt Nicole Bornemann.

Initiative zur Aufklärung und Sensibilisierung für gezielte Desinformation

Die Initiative #UseTheNews will junge Menschen sicherer im Umgang mit Nachrichten machen und hat dafür bereits im vergangenen Jahr Westermann als Partner aus dem Bildungsbereich gewonnen - ergänzend zu den bestehenden Partnern aus Journalismus und Wissenschaft.

Die Notwendigkeit der Sensibilisierung steigt: KI-generierte Deepfakes auf TikTok, Social Bots und gezielte Propaganda machen die Grenze zwischen Wahrheit und Manipulation zunehmend unschärfer. Sie stellen eine ernsthafte Bedrohung für unsere Demokratie dar. Zugleich nimmt das Interesse an journalistisch geprüften Nachrichten bei jungen Menschen ab. Das belegt unter anderem eine Studie des Leibniz-Instituts für Medienforschung aus Hamburg, die der Arbeit von #UseTheNews zugrunde liegt.

"Unser Ziel ist es, dass viele junge Menschen mit #UseTheNews in Kontakt kommen, gerade auch im Schulunterricht. Im aktuellen "Jahr der Nachricht" ist uns das bereits erfolgreich gelungen. Für das Jahr 2025 wünschen wir uns einen Durchbruch und setzen deshalb auf einen Zusammenschluss aller, die sich für die Nachrichten- und Informationskompetenz junger Menschen engagieren", sagt Meinolf Ellers, Geschäftsführer von #UseTheNews.

Kostenfreie Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte

Im Rahmen der Kooperation stellt Westermann Lehrkräften unter anderem kostenlose Unterrichtsmaterialien unter dem Label "Schroedel aktuell" bereit: Die Arbeitsblätter greifen das aktuelle Weltgeschehen auf und regen dazu an, im Unterricht über Meinungsbildung und Desinformation zu sprechen. Darüber hinaus unterstützt Westermann Lehrkräfte, die die Nachrichtenkompetenz ihrer Klasse stärken möchten, mit weiteren Materialien - zum Beispiel zur Medienbildung - und mit Webinaren. Außerdem nutzt der Verlag seine Reichweite, um die Aktivitäten von #UseTheNews in Schulen zu kommunizieren und Partnerschulen für die Initiative zu gewinnen. Im kommenden Jahr möchte Westermann Newscamps in Kooperation mit Schulen veranstalten und sucht dafür interessierte Schulleitungen.

Weitere Informationen:

www.usethenews.de und www.westermann.de/landing/usethenews

Über #UseTheNews und die Westermann Gruppe

Die Initiative #UseTheNews als Privat-Public-Partnership-Allianz geht auf eine Initiative der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien zurück. Ihr gehören führende Medienhäuser von ARD, ZDF, RTL und Deutschlandradio bis hin zum Spiegel, der Funke-Gruppe und regionalen Verlagen an. Partner sind auch die Verlegerverbände BDZV und MVFP, die Werbeverbände OMG und GWA sowie die Westermann Gruppe, mehrere Landesmedienanstalten und die ZEIT-Stiftung. #UseTheNews geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote.

Die Westermann Gruppe in Braunschweig ist einer der großen Anbieter für Bildungsmedien im deutschsprachigen Raum und deckt den Medienbedarf aller Schulformen, Schulstufen und Fächer ab. Weitere Programmsegmente sind vorschulisches und berufsbildendes Lernen sowie Kinder- und Jugendbücher.

Aktivitäten beim Deutschen Schulleitungskongress

Der Deutsche Schulleitungskongress (DSLK) ist mit über 3.000 Teilnehmenden, über 120 Speakern sowie 100 zukunftsweisenden Vorträgen und Workshops die größte Fachveranstaltung für Schulleitungen im gesamten deutschsprachigen Raum.

#UseTheNews ist mit einem Stand (B06) vertreten.

Die Masterclass: "Was haben Nachrichten mit meinen Schüler:innen zu tun? Nachrichtenkompetenz in praktischen (Co-Creation)-Projekten fördern" ist für Freitag, 8. November, von 13:00 bis 13:20 Uhr geplant.

Der Vortrag von Nicole Bornemann, Geschäftsführerin der Westermann Service und Beratung GmbH und Kuratoriumsmitglied von #UseTheNews, steht am Samstag, 9. November, 13:45-13:55 Uhr auf dem Programm: "Mit Informationskompetenz die Demokratie stärken. #UseTheNews mit Westermann im Bündnis gegen gezielte Desinformation".

Original-Content von: UseTheNews gGmbH, übermittelt durch news aktuell