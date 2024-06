Bluetti

Die Zukunft strahlt hell: Das war die intersolar 2024 mit BLUETTI

Solarziegel sind nur eine von zahlreichen Innovationen, die die Besucher begeisterten

München (ots)

3.008 Aussteller in 19 Messehallen auf einer Gesamtfläche von über 200.000 Quadratmetern - die Intersolar Europe war auch in diesem Jahr wieder eine Messe der Superlative. Und doch war mit 27 ausgestellten Produkten auf 56 Quadratmetern Standfläche wohl kaum an einem anderen Stand in der vergangenen Woche die Innovationsdichte so hoch wie bei BLUETTI, dem führenden Hersteller smarter und klimaneutraler Lösungen. Dabei gab es nicht nur die klassischen Powerstations zu sehen, für die das Unternehmen mit Hauptsitz im chinesischen Shenzhen bisher vor allem bekannt ist, BLUETTI lieferte ein wahres Feuerwerk an Innovationen aus dem Bereich der Solarstromerzeugung und -speicherung ab.

Solarziegel

Im Rahmen einer echten Weltpremiere zeigte BLUETTI die Prototypen seiner neuesten Entwicklung einer Komplettlösung für die Speicherung und Aufladung von Photovoltaikanlagen - echte Solarziegel in traditioneller Optik. Das Aussehen ist dabei bewusst so gewählt, dass sie später einmal nicht nur für Neubauten eignen, sondern sogar für den Solar-Ausbau denkmalgeschützter Gebäude verwendet werden können. Außerdem sind die aus einer Aluminiumlegierung gefertigten Ziegel voll wasserdicht, leichter als klassische Tonziegel und lassen sich leicht und mit minimalem Einarbeitungsaufwand verlegen.

EP2000

Die Kombination aus EP2000 und B700 ist BLUETTIs Antwort auf die immer leistungsstärkeren Solaranlagen auf Wohn- und Geschäftshäusern sowie anderen Gebäuden. Das System ermöglicht dabei einen bis dato in dieser Preisklasse unerreichten Output von 20kW AC und einen Input von 30kW. Das System bietet hier eine erweiterbare Speicherkapazität von bis zu 51,6 kWh, parallel verschaltet mit drei EP2000 Systemen erhöht sich die Leistung auf maximal 60 kW Output und 153,8 kWh Kapazität, was selbst für große Solaranlagen ausreichend ist.

Balkonkraftwerk

Selbstverständlich hat BLUETTI auch ein Balkonkraftwerk im Portfolio, doch macht das Unternehmen an dieser Stelle ebenfalls vieles anders als die Konkurrenz - angefangen bei den Solarmodulen. So ist das Balkonkraftwerk mit zwei Solarpanel-Optionen erhältlich, einem festen Panel mit 410W Leistung und einem flexiblen mit 255W Leistung. Beide sind CE- bzw. TÜV- sowie IP68-zertifiziert, das feste Panel widersteht dabei Windstärken bis zu 37m/s, das flexible sogar bis zu 46m/s. Und der mitgelieferte A80 Micro-Wechselrichter ermöglicht bis zu 800W AC Output, direkt in eine normale SCHUKO-Steckdose. Das BLUETTI Balkonkraftwerk umfasst darüber hinaus zwei B210 Batterien (LiFePO4) mit jeweils 2.150 Wh pro Pack mit IP65-Zertifizierung und 10 Jahren Garantie.

Weitere Highlights der Intersolar

Doch wie bereits erwähnt, gab es auf dem BLUETTI-Stand noch weitere spannende Produkte zu sehen, unter anderem das Highlight von der diesjährigen CES in Las Vegas: das SwapSolar Ökosystem, bestehend aus der modularen Powerstation AC180T und dem BLUETTI MultiCooler, einem tragbarern 3-in-1-Kühlschrank. Das erste Ökosystem von BLUETTI mit austauschbaren B70-Batterien hält Geräte effizient und nachhaltig mit Strom versorgt, Lebensmittel frisch und Getränke kalt. Dank mehrerer Wechselbatterien, die sich darüber hinaus auch separat nachkaufen lassen, lässt sich eine kontinuierliche Stromversorgung gewährleisten - egal ob bei einem mehrtägigen Stromausfall oder einfach nur einem bewölkten Regentag ohne Solarstrom. Mit einer Kapazität von 1.433,6 Wh kann die AC180T eine 6.000-BTU-Fenster-Klimaanlage bis zu 6 Stunden am Stück mit Strom versorgen. Und mit ihrem Powerlifting-Modus kann sie sogar elektrische Heizgeräte oder Haartrockner betreiben.

Darüber hinaus hat BLUETTI auf der intersolar Europe 2024 in München seinen Service "One System, One Solution" präsentiert, der maßgeschneiderte Solarlösungen für Privathaushalte bietet, die effizient, erschwinglich und unkompliziert sind. Kunden können somit mit nur einer Marke komplett auf Solarstrom umsteigen und bekommen vom Dach bis zur Steckdose beziehungsweise Wallbox alles aus einer Hand.

