ZDF

Joshua Kimmich zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Eine Woche der Entscheidungen für Joshua Kimmich: Erst hat er mit Bayern München im deutschen K.o-Duell gegen Bayer Leverkusen das Viertelfinale der UEFA Champions League erreicht und dann wurde mitgeteilt, dass es mit ihm auch in den kommenden Jahren beim deutschen Rekordmeister weitergeht. Am Samstag, 15. März 2025, kommt der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ins "aktuelle sportstudio" des ZDF. Im Studiogespräch mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein wird es auch um den Vorsprung der Bayern in der Bundesliga und um die Ziele gehen, die der 30-Jährige mit seiner Vertragsverlängerung verbindet – zu sehen ab 22.30 Uhr online first in der ZDFmediathek und ab 23.00 Uhr im ZDF.

Joshua Kimmich spielt seit bald zehn Jahren für den FC Bayern München und ist unter Trainer Vincent Kompany in dieser Saison wieder als Führungsspieler gefragt. Der neue langfristige Vertrag bis 2029 beendet die Diskussion um einen möglichen Wechsel des 97-maligen Nationalspielers zu einem Top-Club im Ausland. Ob Joshua Kimmich, seit September vergangenen Jahres Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, in absehbarer Zeit auch noch Manuel Neuer als Kapitän von Bayern München beerben wird – im "sportstudio"-Gespräch könnte auch das eine von vielen Fragen an den Profi sein, der in einer ZDF-"sportstudio reportage" von 2024 als "Anführer und Antreiber" porträtiert wird.

Im Fokus des "aktuellen sportstudios" steht der 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit den ersten Free-TV-Bilder vom Samstagabendspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. Schon am Samstagnachmittag gastiert Tabellenführer FC Bayern bei Union Berlin und könnte seinen Acht-Punkte-Vorsprung auf Verfolger und Titelverteidiger Bayer Leverkusen weiter ausbauen.

Die Sendung "das aktuelle sportstudio" wird angeboten mit Untertiteln und Audiodeskription.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell