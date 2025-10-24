Straubinger Tagblatt

80 Jahre CSU: Weniger Bierzelt, mehr Probleme lösen

Straubing (ots)

Die CSU tut gut daran, das weiterzuführen, was Bayern stark gemacht hat: wenig Kriminalität, gutes Schulsystem und Wirtschaftskraft. Hier steht Bayern im Vergleich zu anderen Bundesländern nach wie vor gut da. Aber gleichzeitig darf nicht der Alltag der Menschen vergessen werden. Und der besteht nun einmal aus Problemen: Warum bekomme ich keinen Termin beim Facharzt? Warum bin ich außerhalb der Städte in Bayern kaum mobil? Ist mein Arbeitsplatz noch sicher? Nur hervorzuheben, dass es in Bayern gut läuft, oder Fotos vom essenden Ministerpräsidenten zu posten, reicht nicht, um das Vertrauen des Wählers zu holen. Wenn die CSU das erkennt, hat sie weiterhin eine gute Zukunft vor sich.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell