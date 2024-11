DEVK Versicherungen

DEVK gewinnt Effie Award für "Nichts"

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Die DEVK ist für ihre Werbekampagne zum Kfz-Wechselgeschäft mit dem Effie Award Germany in Bronze prämiert worden. Damit hat der Kölner Versicherer als einziger der Branche die begehrte Trophäe erhalten, die besonders effiziente Werbung auszeichnet.

Unter dem Motto "Das beste Gefühl: wenn dir nichts passiert" setzt die DEVK in ihrer TV- und Onlinekampagne auf das beruhigende Gefühl der Sicherheit. Dabei zeigt der Spot den DEVK-Berater in einem Moment, in dem einfach "nichts ist", wie die unerwartete absolute Ruhe im Parkhaus. Mit dieser außergewöhnlichen Idee, die in Zusammenarbeit mit der Hamburger Kreativagentur Grabarz XCT entwickelt wurde, überzeugte die DEVK die Jury des Gesamtverbands Kommunikationsagenturen (GWA). Die Kampagne wurde in der Kategorie "Activation" mit Bronze prämiert.

Neben der kreativen Umsetzung legt die Jury besonderen Wert auf die nachweisbare Wirkung der Kampagne auf den Unternehmenserfolg. Durch die starke crossmediale Präsenz und die enge Verzahnung mit den Kundenkontaktpunkten weist die DEVK den wirtschaftlichen Erfolg der Kampagne nach.

Videos finden Sie unter www.youtube.com/devk

Fotos finden Sie unter www.devk.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/effie-award-22-11-2024/

Original-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuell