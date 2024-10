DEVK Versicherungen

VerkehrsMed: Die neue betriebliche Krankenversicherung für Verkehrsunternehmen

In Zusammenarbeit mit DEVK und AXA bietet der Verein Forum für Verkehr und Logistik mit VerkehrsMed jetzt eine arbeitgeberfinanzierte Krankenzusatzversicherung für seine Mitgliedsunternehmen an. Damit ermöglichen die Verkehrsunternehmen ihrer Belegschaft Gesundheitsleistungen, die über die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse hinausgehen. VerkehrsMed, ein Produktangebot der AXA Krankenversicherung AG, ist ein starkes Instrument für die Unternehmen im Wettbewerb um Fachkräfte. Die DEVK ist der exklusive Vertriebspartner des Angebots.

Unternehmen spüren, dass sich der Arbeitsmarkt gewandelt hat. Arbeitgeber müssen andere Wege gehen, um nicht nur neue Bewerberinnen und Bewerber von sich zu begeistern, sondern auch, um bestehende Mitarbeitende weiter an sich zu binden. Ab Januar 2025 können Unternehmen der Verkehrsbranche mit dem besonderen Angebot VerkehrsMed überzeugen. Durch die betriebliche Krankenversicherung können die Verkehrsunternehmen ihren Beschäftigten wertvolle gesundheitliche Zusatzleistungen bieten. Von der stationären Unterbringung mit Chefarzt-Behandlung über Budget-Tarife bis hin zum Status als Privatpatient bietet VerkehrsMed den Unternehmen ein umfassendes Angebot, das sie für ihre Mitarbeitenden nutzen können.

Hinzu kommen Services, die von Versicherten jederzeit nutzbar sind. So können Mitarbeitende auf einen Terminvereinbarungsservice für fachärztliche Untersuchungen zugreifen, über ein Gesundheitstelefon mit Expertinnen und Experten sprechen, eine zweite Meinung einholen oder ganz einfach über den Online-Arzt in einer Videosprechstunde über akute Symptome sprechen - rund um die Uhr und unabhängig vom Aufenthaltsort. Das Angebot wird durch eine Pflege-Assistance für Familienangehörige abgerundet: Die Leistungen des Bausteins helfen den Beschäftigten, alle Leistungen rund um die Pflege von Angehörigen zu organisieren.

Ein wirkungsvolles Angebot für die Verkehrsbranche

VerkehrsMed kann durch die individuelle Ausgestaltung und die zahlreichen weiteren Services eine besonders wertvolle Ergänzung für alle gesetzlich Versicherten sein. Die betriebliche Krankenversicherung kann dabei nicht nur die Gesundheit der Mitarbeitenden fördern, sondern ist vor allem auch Ausdruck einer besonderen Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden - gerade in der Verkehrsbranche, wo viele Tätigkeiten besondere Belastungen mit sich bringen. Deshalb hat sich der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (VDV) dafür eingesetzt, dass VerkehrsMed etwa die besonderen Anforderungen an Beschäftigte im Fahrbetrieb berücksichtigt.

Geringere Ausfallzeiten

Auch im Betrieb wirkt eine betriebliche Krankenversicherung positiv: Sowohl durch Prävention als auch durch eine bessere und schnellere Behandlung sind Mitarbeitende tendenziell früher wieder gesund. Die reduzierten Ausfallzeiten sind gut für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen. In der Verkehrsbranche bereiten Fahrplankürzungen wegen Krankheit und dünner Personaldecke den Unternehmen immer größere Kopfschmerzen. Oft entfällt nicht nur die Fahrt, sondern es fallen zusätzlich Strafzahlungen an.

Gesundheits-Plus ab 2025

"In Zeiten von Fachkräftemangel ist eine betriebliche Krankenversicherung ein großes Plus", sagt Martin Schmitz vom Forum für Verkehr und Logistik e.V. Der Verein hat mit AXA einen Gruppenversicherungsvertrag geschlossen, dem die Mitglieder des Forums beitreten können. Dem Netzwerk gehören Betriebe aus dem Sektor Transport und Verkehr an - wie BVG, KVB, Transdev und Bertschi sowie Scandlines. "Ab sofort können sich Mitgliedsunternehmen zu diesem Angebot bei unserem Partner DEVK informieren", so Schmitz. Frühester Versicherungsbeginn ist der 1. Januar 2025.

Wenig Aufwand dank besonders schlanker Prozesse

"Ausschlaggebend bei der Auswahl einer betrieblichen Krankenversicherung ist für Unternehmen neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis ein möglichst geringer Verwaltungs- und Bürokratieaufwand", weiß AXA Vorstand Dr. Karsten Dietrich, der das Ressort Personenversicherung verantwortet. Der Produktgeber AXA verfügt über jahrelange Erfahrung mit betrieblichen Krankenversicherungen. "Über ein Arbeitgeberportal werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bequem zum Gruppenvertrag angemeldet", so Dietrich. "Über das Mitarbeitendenportal und die Leistungs-App reichen Beschäftigte dann zum Beispiel Arztrechnungen oder Verordnungen ganz einfach digital ein."

Kooperation für die Verkehrsbranche

Diesen reibungslosen Service schätzt auch Dietmar Scheel, Vertriebs- und Personalvorstand der DEVK Versicherungen: "Aufgrund der großen Expertise und Erfahrung haben wir uns für AXA als Partner entschieden." Die DEVK arbeitet im Bereich betrieblicher Krankenversicherungen seit Jahren erfolgreich mit AXA zusammen. Um den Exklusivbetrieb der White-Label-Lösung VerkehrsMed kümmert sich die DEVK Service GmbH. Die DEVK Krankenversicherungs-AG ist Rückversicherer. "Als Eisenbahnversicherer", so Scheel, "ist es für uns ein Herzensanliegen, den Menschen, die in der Verkehrsbranche arbeiten, gesundheitliche Benefits zu ermöglichen."

DEVK Versicherungen

Das beste Gefühl ist, wenn einfach nichts passiert. Und wenn doch mal was ist, hilft die DEVK schnell und persönlich weiter. Vor fast 140 Jahren von Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet, krempeln heute rund 7.500 Menschen im Innen- und Außendienst die Ärmel hoch. Sie kümmern sich um die Anliegen von bundesweit rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden. Davon sind 577.000 Mitglieder, also Beschäftigte der Verkehrsbranche und deren Angehörige. Insgesamt versichert die DEVK mehr als 15,0 Millionen Risiken in allen Sparten. Nach der Anzahl der Verträge ist sie Deutschlands viertgrößter Hausrat-, fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.

Forum für Verkehr und Logistik

Das Forum für Verkehr und Logistik e.V. wurde am 24. Juni 2008 von den DEVK Versicherungen und dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) gegründet. Damit wurde eine Plattform für die Information, Meinungsbildung und Interessenvertretung von Unternehmen der Verkehrsbranche geschaffen. Der Verein dient gleichzeitig auch der Netzwerkbildung zwischen diesen Unternehmen. Das Forum beschäftigt sich in diesem Rahmen vor allem mit den Themen Elektromobilität, Autonomes Fahren, Digitalisierung und Personal in der Verkehrsbranche.

AXA in Deutschland

Der AXA Konzern zählt mit Beitragseinnahmen von 11,8 Mrd. Euro (2023) und 8.058 Mitarbeitenden zu den führenden Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgruppen in Deutschland. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Lösungen in den Bereichen private und betriebliche Vorsorge, Krankenversicherungen, Schaden- und Unfallversicherungen sowie Vermögensmanagement an. Alles Denken und Handeln des Unternehmens gehen von den Kund*innen und ihren Bedürfnissen aus. Die AXA Deutschland ist Teil der AXA Gruppe, einem der weltweit führenden Versicherungsunternehmen und Vermögensmanager mit 147.000 Mitarbeitenden und Vermittler*innen sowie 94 Millionen Kund*innen in 50 Ländern.

