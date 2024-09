Ferrero MSC GmbH & Co. KG

kinder Überraschung feiert 50. Geburtstag

Frankfurt am Main (ots)

Seit Generationen schütteln Kinder und Erwachsene gespannt ihr Überraschungsei in der Hoffnung herauszuhören, welche Überraschung oder welche Sammelfigur sich in der Schokolade versteckt. Die Magie von kinder Überraschung beginnt genau hier: mit dem unverwechselbaren Schokoladengeschmack, dem Gefühl der Überraschung und der Freude am Spiel. In diesem Jahr feiert kinder Überraschung 50-jähriges Jubiläum und die Begeisterung ist nach wie vor ungebrochen - bei den Kindern aber auch bei den erwachsenen Schenker*innen, Sammler*innen und Kind gebliebenen. Gefeiert wird standesgemäß mit einer besonderen Schatzsuche: Unter dem Motto "50 Jahre WOW" verstecken sich 50 goldene Kinderino in kinder Überraschung, mit denen individuelle Erlebnisse für die gesamte Familie verschenkt werden.

Angefangen hat alles 1972 in Italien, als Michele Ferrero inspiriert von der Ostertradition auf die Idee kam, ein Schokoladenei mit einer Überraschung zu befüllen, um Familien das ganze Jahr über eine Freude zu bereiten. 1974 erreichte kinder Überraschung in Deutschland die Supermarktregale. Die erste Figurenserie war 1983 die Schlümpfe.

Bis heute finden sich Helden ganzer Generationen unter den Figuren: von Micky Maus über Pumuckl, Asterix und Obelix bis hin zu Paw Patrol und Disney Prinzessinnen.

Erfolgsrezept kinder Überraschung

Heute wird kinder Überraschung in rund 80 Ländern angeboten. In den letzten Jahren kamen jedes Jahr etwa 200 Spielzeuge und Figuren, inklusive der Figurenserien, in den Verkauf. Durch ein vielfältiges und überraschendes Sortiment will kinder Überraschung vielen Menschen eine Freude bereiten. Deshalb beziehen die Spielzeugentwickler*innen aus dem Hause Ferrero bei der Ideenfindung aktuelle Spieltrends mit ein, genauso wie "Evergreens". Unter den Fans haben die kleinen Figuren und Spielzeuge längst Sammlerwert. In Deutschland ist eine der größten Sammler-Communities zuhause, die sich in Foren über die neuesten Serien und Klassiker austauscht.

50 Jahre WOW Geburtstagsaktion

Zur Feier von 50 Jahre WOW startet kinder Überraschung eine große Geburtstagsaktion: 50 Jahre kontinuierliche Innovation mit zeitlosem Vergnügen und Erinnerungen für Menschen auf der ganzen Welt nimmt kinder Überraschung zum Anlass, alle aufzufordern. Das Motto: "Wir haben Sie 50 Jahre lang überrascht, jetzt können Sie Ihre Lieben überraschen - mit uns."

Wer im Überraschungsei die goldene Figur "Kinderino" findet, kann einen WOW Moment für die gesamte Familie im Wert von 5.000 Euro gewinnen. Zur Teilnahme den Code auf der goldenen Figur auf der Webseite eingeben und einen individuellen Wunsch erfüllt bekommen. 50 goldene Figuren sind versteckt und warten auf die glücklichen Finder*innen.

kinder Überraschung ist überzeugt vom Wert des Spiels, um die Bindung zwischen Eltern und Kindern zu fördern und das Wachstum und die Entwicklung von Kindern mit Freude zu unterstützen. Mit 50 Jahre WOW setzt kinder Überraschung die Magie des Spiels mit feierlichen Momenten fort, die Fans auf der ganzen Welt überraschen und erfreuen sollen.

Original-Content von: Ferrero MSC GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell