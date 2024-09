ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 37/24

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 9. September 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Doppel-Rechenmaschine, eine Stabbrosche, eine Bronzeplastik von Seff Weidl, eine Designer-Sitzgarnitur und einen Ring mit Edelsteinen. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 10. September 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Blechspielzeug-Bahn, ein Gemälde, ein Damen-Rennrad, eine Kinderbüste, japanisches Papiergeld aus dem 18. Jahrhundert und eine Goldtasche. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 11. September 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Vintage-Sessel, ein Tanztäschchen aus Silber, eine Glasvase, einen Stereobetrachter mit Graphoskop, eine Bismarck-Büste und eine Kette. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 12. September 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Schmuckkästchen, einen Bronze-Stier, ein Fußball-Sammelkartenbuch, ein Ölgemälde von Arnold Moeller und einen Handkurbelspielautomaten. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 13. September 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Acrylgemälde von Alfred Ziethlow, eine Rubinbrosche, eine Bodenvase von KPM, einen Normalschreiber von 1877 und einen Damenring aus Weißgold. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

