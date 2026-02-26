Deutsche Umwelthilfe e.V.

++ Einladung ++ Mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz zurück ins fossile Zeitalter: Verbände zeigen Folgen für Klimaziele und Menschen in Deutschland auf

Berlin (ots)

Mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz hat die Bundesregierung eine Renaissance fossiler Heizungen beschlossen - trotz breiter Kritik von Wissenschaft, Sozialverbänden und Umweltorganisationen. Denn die sind sich einig: Die vorgelegten Eckpunkte gefährden die Klimaziele und treiben die Kosten für Haushalte nach oben.

Woran wir das konkret festmachen, möchten wir Ihnen verbändeübergreifend in einem digitalen Pressegespräch aufzeigen.

Wir bitten um Anmeldung über den DUH-Newsroom.

Teilnehmende:

Paula Brandmeyer, stellvertretende Bereichsleiterin Energie und Klimaschutz DUH

Lorena Jonas, Referentin Team Energie und Bauen, Verbraucherzentrale Bundesverband

Sebastian Breer, Referent für Klimaschutz und Energiepolitik, WWF Deutschland

Peter Mellwig, Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu)

Datum:

Freitag, 27. Februar 2026 um 10 Uhr

Zugangsdaten:

https://l.duh.de/pg260227

