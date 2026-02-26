Wie E.ON und Co. Profite auf Kosten von Kundinnen und Kunden machen: Deutsche Umwelthilfe präsentiert Analyse zu Stromnetzen
Die Energiewende hat einen neuen Schauplatz: die Stromnetze. Hier entscheidet sich, wie schnell die Transformation vorankommt - aber auch wer zahlt und wer profitiert: Wie beeinflussen die Renditeinteressen der Netzbetreiber die Energiewende? Welche finanziellen Risiken gehen damit für Verbraucherinnen und Verbraucher einher? Und inwieweit wird die sich abzeichnende Marktordnung beim Smart-Meter-Rollout den Wettbewerb bei der Stromversorgung strukturell verändern?
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat diese im Hintergrund wirkenden Mechanismen untersucht - am Beispiel des Stromriesen E.ON. Die Ergebnisse stellen wir in einem Pressegespräch vor.
