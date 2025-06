Hanns-Seidel-Stiftung e.V.

Bekanntgabe: Maia Sandu erhält Franz Josef Strauß-Preis

Hanns-Seidel-Stiftung zeichnet Staatspräsidentin der Republik Moldau aus

Die moldauische Staatspräsidentin Maia Sandu wird in München für ihr engagiertes politisches Wirken mit dem Franz Josef Strauß-Preis ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung durch die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung findet am Samstag, den 21. Juni 2025, um 11.00 Uhr im Kaisersaal der Münchner Residenz statt.

Als zentrale Figur der pro-europäischen Reformbewegung setzt sich Präsidentin Sandu in ihrem Land entschieden für den Kampf gegen Korruption, die Integration in die Europäische Union und den Widerstand gegen die Einflussnahme autoritärer ausländischer Akteure ein.

Festredner ist der Bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Dr. Markus Söder, MdL.Die Laudatio auf die Preisträgerin Maia Sandu wird Ilse Aigner, MdL, Präsidentin des Bayerischen Landtags, halten.

Stiftungsvorsitzender Markus Ferber, MdEP, sieht in Maia Sandu eine "mutige europäische Staatsfrau", deren Verdienste darin liegen "in ihrer unerschütterlichen Art gemeinsame Werte mit der Europäischen Union zu vertreten und diese auch zu verteidigen, seit sie im Jahr 2020 zur Präsidentin Moldaus gewählt wurde".

Der Preis wird von der Hanns-Seidel-Stiftung seit 1996 verliehen in Erinnerung an das politische Lebenswerk von Franz Josef Strauß. Sie würdigt damit große Leistungen in der Politik und zeichnet damit Persönlichkeiten aus, die sich in herausragender Weise für Frieden, Freiheit und Recht, für Demokratie und internationale Verständigung eingesetzt haben.

