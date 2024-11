Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg

Nürnberger Christkindlesmarkt 2024: Persönlichkeiten und Geschichten im Mittelpunkt

Vom 29. November bis 24. Dezember 2024 findet der Nürnberger Christkindlesmarkt auf dem Hauptmarkt statt. Das Quartier Christkindlesmarkt in der Web-App der Nürnberger Quartiere, ein neuer Erlebnisweg sowie die Fortsetzung der Video-Reihe "Nürnberger Originale" sind das Hauptaugenmerk der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ) in diesem Jahr.

Übernachtungszahlen 2023 und Ausblick 2024

Der Dezember 2023 verzeichnete 366.061 Übernachtungen. Dabei entfielen rund zwei Drittel der Übernachtungen auf nationale und ein Drittel auf internationale Gäste. "Die Auswertung der Buchungsportale für Dezember zeigt eine Übernachtungsnachfrage von rund 70 Prozent an den Adventswochenenden," erläutert Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg. "2024 zeichnet sich insgesamt als besucherstarkes Jahr ab und wir blicken optimistisch auf einen erfolgreichen Dezember," fügt Yvonne Coulin hinzu.

Neuer Erlebnisweg: Veganes auf dem Christkindlesmarkt

In den Budengassen des Christkindlesmarktes lassen sich mit den Erlebniswegen, die als thematische Rundgänge konzipiert sind, versteckte Besonderheiten des Marktes erkunden. Für den Christkindlesmarkt 2024 wurde der neu Erlebnisweg "Veganes auf dem Christkindlesmarkt" entwickelt: Dieser individuelle Rundgang zeigt Stände, die vegane Produkte im Sortiment haben und wird der wachsenden Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen gerecht. Weitere Erlebniswege führen zu Nürnberger Originalen, kulinarischen und regionalen Spezialitäten, individuellen Lizenzprodukten des Marktes sowie zu einzigartigen Geschenkideen. Die Routen der Erlebniswege stehen als PDF auf der Webseite christkindlesmarkt.de zum Download zur Verfügung.

Zwei neue Videos aus der Reihe "Nürnberger Originale"

Die CTZ und die Nürnberger Märkte setzen ihre Video-Reihe "Nürnberger Originale" fort. Dieses Jahr stehen die Nürnberger Bratwurst sowie traditionelles und modernes Kunsthandwerk auf dem Markt im Fokus. Produziert von Jacco Kliesch, bieten die Videos einen Einblick in die handwerkliche Arbeit und die persönlichen Geschichten der Händlerinnen und Händler. Bereits erschienen sind Einblicke in die Zwetschgenmännle-Manufaktur sowie in die Lebkuchenproduktion. Die Videos sind mit Beginn des Marktes über die Social-Media-Kanäle und die Webseite des Christkindlesmarktes abrufbar.

Quartier Christkindlesmarkt

Digital kann der Christkindlesmarkt in diesem Jahr wieder in der Web-App der Nürnberger Quartiere erkundet werden. "Wir freuen uns, dass wir nationalen und internationalen Gästen sowie Einheimischen ergänzend zum traditionellen Weihnachtsbummel über den Markt spannende Anekdoten, Blicke hinter die Kulissen sowie Geschichten über die Händlerinnen und Händler des Marktes an die Hand geben können", so Yvonne Coulin. Neben ausgefallenen Geschenktipps lässt sich die vegane und vegetarische Vielfalt auf dem Markt erkunden. Neue weihnachtliche Spots ergänzen das Angebot in der Web-App.

Online-Angebote des Nürnberger Christkindlesmarktes

Der digitale Veranstaltungskalender auf der Webseite christkindlesmarkt.de enthält rund 300 Veranstaltungen zum Christkindlesmarkt - vom Bühnenprogramm vor der Frauenkirche bis hin zu speziellen Weihnachtsführungen. Tickets für die Fahrten mit den Historischen Postkutschen des Museums für Kommunikation können online unter https://ots.de/qh31wD gebucht oder in den Tourist Informationen am Hauptmarkt und im Handwerkerhof gekauft werden. Neben dem digitalen Veranstaltungskalender ist auch der Budenplan online abrufbar, der mit einer verbesserten Suche nach Produkten und Informationen über die Händlerinnen und Händler ausgestattet ist.

Service für Reisebusse

Für nationale und internationale Reiseveranstalter wird das bewährte System zur Steuerung des Reisebusaufkommens auch dieses Jahr fortgesetzt. So stehen an der Grasersgasse, am Vestnertorgraben und in der Marienstraße wieder Aus- und Einstiegsstellen für die Gäste zur Verfügung. Das Busteam kann für die Zeit des Aufenthalts den Bussonderparkplatz am Volksfestplatz ansteuern. Bei der Einfahrt erwartet die Fahrerinnen und Fahrer ein Willkommenspaket mit Elisenlebkuchen von Lebkuchen-Schmidt, Gutscheinen für Bratwurstbrötchen und Getränke sowie auf Wunsch ein Ticket für den ÖPNV.

Hauptförderer des Christkindlesmarktes: Lebkuchen-Schmidt

Seit einem Jahr unterstützt Lebkuchen-Schmidt den Christkindlesmarkt als Hauptförderer. Das 1927 gegründete Traditionshaus sieht sich mit seinen weltberühmten Spezialitäten als Weihnachtsbotschafter Nürnbergs und will mit seinem Engagement dazu beitragen, die Marke Christkindlesmarkt weiter zu stärken. Im Rahmen der Kooperation entwickelt Lebkuchen-Schmidt zudem offizielle Lizenzprodukte des Marktes und beteiligt sich auch an sozialen Weihnachts-Projekten der Stadt.

