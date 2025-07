Just Spices GmbH

Just Spices launcht eine neue Salz-Range und bringt beliebte Gewürzmischung dauerhaft in den Shop

Düsseldorf

Salz muss nicht immer langweilig sein - das zeigt Just Spices mit seiner neuen Salz-Range. Passend zum Sommer launcht das Gewürzunternehmen zwei Gewürz-Salze in einem besonderen Design, die jedem Gericht das perfekte Finish geben. Neben dem Mango Chili Salz, das ein absoluter Allrounder für herzhafte sowie süße Speisen ist, bringt Just Spices nun auch endlich das Chili Knoblauch Salz dauerhaft ins Sortiment und antwortet damit auf einen der größten Kundenwünsche der letzten Monate. Die neuen Mischungen sind ab dem 27. Juli für 5,99 Euro auf justspices.de erhältlich.

Viel mehr als nur Salz

Just Spices motiviert mittlerweile über 1.8 Millionen Menschen auf Social Media immer wieder etwas Neues auszuprobieren und vielseitig zu kochen. Inspiriert von dieser großen Community, hat Just Spices zwei neue Gewürz-Salze entwickelt, die jedes Essen zum absoluten Lieblingsgericht zu machen. Das Chili Knoblauch Salz ist bereits jetzt eines der beliebtesten Gewürzmischungen des Unternehmens und kommt mit der neuen Range endlich dauerhaft ins Sortiment. Passend dazu launcht Just Spices das Mango Chili Salz, dass durch seine fruchtig-scharfe Note das perfekte Finish für süße als auch herzhafte Speisen ist. Die besonderen Zutaten spiegeln sich auch im Design wider: Beide Dosen passen sich farblich an die Mischungen an und lassen sie im sommerlichen Design erstrahlen.

Chili Knoblauch Salz ab sofort dauerhaft erhältlich

Von "Mein Vorrat von dem Chili Knoblauch Salz ist leer, ich brauche dringend Nachschub" bis hin zu "Wir brauchen die Mischung dauerhaft im Sortiment!" - Das limitierte Chili Knoblauch Salz hat in der Vergangenheit einen regelrechten Hype ausgelöst. Allein am Launchtag wollten sich zeitweise über 20.000 Foodies gleichzeitig die Mischung sichern. Kein Wunder, dass sie innerhalb weniger Stunden restlos ausverkauft war. Nun bringt Just Spices die Mischung dauerhaft ins Sortiment und antwortet damit auf einen der größten Kundenwünsche der letzten Monate. Dabei treffen verschiedene Chili-Sorten auf intensiven Knoblauch, Schnittlauch sowie Sumach, um die Mischung perfekt abzurunden.

Scharf trifft süß: Das neue Mango Chili Salz

Fruchtige Mango trifft auf feurige Chili. Das neue Mango Chili Salz verfeinert klassische Gerichte sowie Trendrezepte wie Grill-Pfirsich mit Vanilleeis, Burrata mit Tomatensalat oder einen Feta-Melonen-Salat. Doch damit nicht genug: Durch einen Hauch Vanille ist das Mango Chili Salz auch die perfekte Ergänzung für süße Speisen.

Die neue Salz-Range im sommerlichen Design ist ab dem 27. Juli für 5,99 Euro auf justspices.de erhältlich.

