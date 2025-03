Just Spices GmbH

Just Spices und Vanezia Blum bringen ihre zweite Co-Creation auf den Markt

Düsseldorf

Innerhalb von zwei Stunden ausverkauft, hunderte von Kundenanfragen und unzählige Gerichte leckerer gemacht: Die erste Co-Creation von Just Spices und Vanezia Blum hat einen regelrechten Hype ausgelöst. Nun bringt das Unternehmen in Kooperation mit der Content Creatorin eine neue würzige Mischung auf den Markt - Vanezia's Allrounder Mix. Egal ob als Topping für die Stulle, in der Pastasoße oder als extra Kick für Bowls: Die Mischung ist die absolute Geheimzutat für alle Koch-Kreationen. Zutaten wie Pyramidensalz, getrockneter Brokkoli oder gefriergetrocknete rote Zwiebel machen die Mischung dabei zu etwas ganz Besonderem und vereinen einige der Lieblingszutaten von Vanezia. Die limitierte Mischung ist ab dem 23. März für 5,99 EUR auf justspices.de erhältlich.

Kochen wie Vanezia Blum

Auf ihren Social Media Accounts teilt Vanezia Blum tägliche Food-Inspiration mit ihren mehreren hunderttausend Followern. Dabei konzentriert sie sich vor allem auf einfache und familienfreundliche Gerichte für ihre zwei Kinder. Bereits seit mehreren Jahren sind die Produkte von Just Spices dabei ihre würzige Geheimzutat. Auch Just Spices inspiriert mittlerweile über 1.8 Millionen Menschen auf Social Media immer wieder etwas Neues auszuprobieren und vielseitig zu kochen. Nach dem riesigen Erfolg der ersten Co-Creation bringen das Gewürzunternehmen und die Content Creatorin nun Vanezia's Allrounder Mix auf den Markt, der vielseitig und einfach einsetzbar ist. Ob als crunchy Topping oder direkt beim Kochen.

"Uns war es wichtig, wieder eine Mischung zu kreieren, die als Allrounder zu jedem Gericht benutzt werden kann. Und die Kombination aus den verschiedenen Zutaten passt wirklich zu allem", erzählt Vanezia Blum. Auch das Design ist von der Content Creatorin inspiriert und gemeinsam mit ihr gestaltet worden. Dabei finden Fans Vanezia's Illustration sowie kleine Hummeln auf der Dose, die das Symbol und der Kosename für ihre kleine Tochter ist.

Gewürzmischung auf Basis von Kundenfeedback

Von "Bitte wieder ein Knaller-Gewürz mit Vanezia" über "Mein Vorrat von dem Chili Knoblauch Salz ist leer, ich brauche dringend Nachschub" bis hin zu "Wir brauchen die Mischung dauerhaft im Sortiment!" - Mit der neuen limitierten Co-Creation antwortet das Unternehmen auf einen der größten Kundenwünsche der letzten Monate: Eine neue Gewürzmischung mit Vanezia Blum. Nachdem das Chili Knoblauch Salz innerhalb von zwei Stunden restlos ausverkauft war, wünschen sich die Just Spices Kunden selbst zwei Jahre später noch ihre absolute Lieblingskooperation zurück. Mit Erfolg! Die neue Mischung ist ab dem 23. März exklusiv auf justspices.de erhältlich.

Box für den guten Zweck

Für noch mehr Inspiration können Kunden eine exklusive Gewürzbox inklusive der limitierten Edition sowie weiteren Favoriten der Content Creatorin wie dem Sesam Chili Mix, dem scharfen Avocado Topping sowie dem Gemüse Allrounder und Stullen Spice kaufen. Die Box wurde ebenfalls gemeinsam mit Vanezia designt und passt sich thematisch an den limitierten Allrounder an. Das Beste daran: Just Spices spendet 10 % des Erlöses der Box an den Verein "Hummelheldin e.V.", der Eltern von Epilepsie betroffenen Kindern unterstützt und im letzten Jahr von Vanezia und ihrem Mann gegründet wurde. Auch Vanezia spendet einen Teil ihrer Erlöse aus der Kooperation an den Verein.

