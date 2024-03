Just Spices GmbH

Just Spices launcht limitierte Oster Edition des beliebten Ei Toppings

Just Spices lässt das Osterfest aufblühen: Passend zur bevorstehenden Osterzeit launcht das Gewürzunternehmen eine Special Edition des beliebten Ei Toppings. Ob als Topping für das Frühstücksei oder würzige Überraschung im Osterkorb - die limitierte Gewürzmischung lässt das Fest in jeder Hinsicht aufblühen. Das Ei Topping als Oster Edition ist ab dem 3. März für 5,99 Euro auf justspices.de sowie im deutschen Einzelhandel erhältlich.

Mit innovativen Gewürzmischungen aus 100 % natürlichen Zutaten inspiriert Just Spices seine Kunden, tagtäglich in der Küche kreativ zu werden und jedes Gericht noch leckerer zu machen. Ob gemeinsam, für andere oder für sich selbst: Kochen macht endlich wieder richtig Spaß. Und welcher Anlass eignet sich besser, um kulinarisch kreativ zu werden als Ostern? Mit der Kombination aus Sesam, passendem Gemüse und Kräutern bringt das Ei Topping die passende Würze und einen leckeren Look in Spiegelei, Omelette oder Rührei. Mit einem bunten limitierten Design kommen nicht nur geschmackliche, sondern auch optische Frühlingsgefühle auf.

Gleichzeitig launcht Just Spices eine exklusive Oster Gewürzbox. Die Box enthält die limitierte Edition des Ei Toppings sowie fünf weitere sorgfältig ausgewählte Gewürzmischungen wie das Avocado Topping, Stullen Spice oder der Meat Allrounder. Ob als Geschenk für die Liebsten oder für eigene Koch-Kreationen - einem leckeren Osterfest steht damit nichts mehr im Weg. Die Oster Gewürzbox ist zum Preis von 32,99 Euro auf justspices.de erhältlich.

