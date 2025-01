ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 52/24

Mainz (ots)

Woche 52/24 Fr., 27.12. Bitte Programmänderung ab 1.10 Uhr beachten: 1.10 Zum Tode von Hannelore Hoger (HD/UT/VPS 1.09) Hannelore Hoger - Ein Leben Film von Katrin Müller-Walde und Claudia Butzin Deutschland 2024 Zur Erinnerung an Hannelore Hoger 1.25 Zurück ans Meer (HD/AD/UT) Charlotte Breuer Hannelore Hoger Mara Breuer Nina Hoger Johansen Morten Sasse Suurballe Dr. Sahling Christina Große Kjell Mortensen Jens Albinus Frieda Mortensen Nele Mueller-Stöfen Carl Mortensen Kurt Ravn Kommissar Henrik Vestergaard Julie Inez Bjørg David Ricky Hayn Hans-Christoph Michel und andere Schnitt: Ursula Höf Musik: Mario Lauer Kamera: Martin Langer Buch: Fabian Thaesler Regie: Markus Imboden (Erstsendung 4.10.2021) Deutschland 2021 2.55 Glücklich geschieden – Mama gegen Papa 2 (VPS 2.40) 4.15 Blutige Anfänger (VPS 3.55) 5.00 zdf.formstark (VPS 4.35) 5.10- Spellbound - Verzaubert in Paris (VPS 4.45) 5.35 Dornröschen (Die Wiederholungen "Der satirische Jahresrückblick" und "Album 2024 - Bilder eines Jahres" entfallen.) Woche 1/25 Sa., 28.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Spellbound - Verzaubert in Paris (VPS 5.05) Wer ist Davey Parker? 6.00 Spellbound - Verzaubert in Paris (VPS 5.35) Die geheime Krypta ------------------------- zu Sa., 28.12. 6.25 Astrid Lindgren: (VPS 6.00) Die Kinder von Bullerbü 6.50 Meine Freundin Conni (VPS 6.25) 7.00 Zogg (VPS 6.40) 7.30 Mein Lotta-Leben - Alles Bingo mit Flamingo! (Weiterer Ablauf ab 8.55 Uhr wie vorgesehen. "Bibi Blocksberg" entfällt.) So., 29.12. Bitte Programmänderung ab 23.30 Uhr beachten: Zur Erinnerung an Hannelore Hoger 23.30 Bella Block - Das schwarze Zimmer (VPS 23.29/HD/UT) Bella Block Hannelore Hoger Jan Martensen Devid Striesow Gunnar Andersson Rolf Lassgård Eric Dahlgren Antti Reini Inken Andersson Vijessna Ferkic Bo Andersson Remo Schulze Leonie Ahmendt Anna Fischer Mehlhorn Hansjürgen Hürrig Simone Behnke Ulrike Grote und andere Musik: Adam Nordén Kamera: Klaus Eichhammer Buch: Susanne Schneider Regie: Rainer Kaufmann (Erstsendung 13.11.2010) Deutschland/Schweden 2010 1.00 heute Xpress (VPS 0.15) 1.05 Level 16 (VPS 0.20) 2.40 Pleasure (VPS 1.55) (Weiterer Ablauf ab 4.20 Uhr wie vorgesehen. "Blutige Anfänger: Vater, Mutter, Killer" wird auf Mo., 30.12.2024, 5.00 Uhr verschoben.) Mo., 30.12. Bitte Programmänderung beachten: 5.00- Blutige Anfänger 5.45 Vater, Mutter, Killer (Text und weitere Angaben s. 29.12.2024) (Die Wiederholung "Adieu - Menschen, die wir nicht vergessen" entfällt.)

