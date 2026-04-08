TRUECARE GmbH

Zusammenschluss von TRUECARE und Tempton Group

Integrierte Fachkräftelösungen für eine sichere Versorgung von morgen

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Die auf die Gewinnung internationaler Pflegefachkräfte spezialisierte TRUECARE GmbH und der Bereich Medical und Pädagogik der Tempton Group GmbH haben sich mit sofortiger Wirkung unter der Marke Tempton TRUECARE zusammengeschlossen. Die Tempton Group hat dazu ihren Geschäftsbereich Medical und Pädagogik in die TRUECARE GmbH eingebracht, welche künftig als gemeinsame, eigenständige Gesellschaft innerhalb der familiengeführten Tempton Unternehmensgruppe fortgeführt wird. Rund 1.500 Mitarbeitende des früheren Bereichs der Tempton Group bringen ihre langjährige Erfahrung im Gesundheits- und Sozialwesen ein und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zum Ausbau des gemeinsamen Leistungsangebots.

Der Fachkräftemangel im Gesundheits- und Sozialwesen zählt zu den zentralen strukturellen Herausforderungen in Deutschland. Mit dem Zusammenschluss von TRUECARE und Tempton entsteht ein leistungsstarker Anbieter, der dieser Entwicklung mit einem integrierten Lösungsansatz begegnet: Durch die Bündelung der jeweiligen Kompetenzen kann erstmals die nachhaltige Gewinnung internationaler Fachkräfte mit kurzfristigen Personallösungen verbunden werden. Die gesamte Bandbreite der aktuellen Herausforderungen im Personalmanagement von Kliniken und Pflegeeinrichtungen soll damit adressiert werden - von akuten Engpässen bis hin zum langfristigen Aufbau stabiler Personalstrukturen.

Antwort auf systemische Herausforderungen

Gesundheits- und Sozialeinrichtungen stehen heute vor einem strukturellen Dilemma: Während kurzfristige Personalausfälle sofort kompensiert werden müssen, dauert der nachhaltige Aufbau von Fachkräftekapazitäten - insbesondere durch internationale Rekrutierung - häufig 12 bis 18 Monate. Diese Lücke will Tempton TRUECARE schließen. "Unser Anspruch ist es, nicht nur punktuell zu unterstützen, sondern einen nachhaltigen Beitrag zur Sicherung der Versorgung zu leisten", sagt Benjamin Nabert, geschäftsführender Gesellschafter von TRUECARE. "Durch den Zusammenschluss können wir erstmals Einrichtungen entlang ihres gesamten Bedarfs begleiten - von der kurzfristigen Stabilisierung bis zum langfristigen Aufbau von Fachkräftekapazitäten."

Auch Oliver Hecker, geschäftsführender Gesellschafter von Tempton und ab sofort einer der drei Geschäftsführer von TRUECARE, sieht in dem Zusammenschluss einen entscheidenden Schritt für den Markt: "Wir kombinieren die operative Stärke und Geschwindigkeit der Arbeitnehmerüberlassung mit internationaler Rekrutierung und Integration", sagt er. "Daraus entsteht ein Lösungsangebot, das über klassische Personaldienstleistung hinausgeht."

Integrierter Ansatz für nachhaltige Versorgungssicherheit

Tempton TRUECARE versteht sich als strategischer Partner für Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen, um die Versorgungssicherheit langfristig strukturell zu sichern. Zum Leistungsversprechen zählen die kurz-, mittel- und langfristige Bereitstellung von Fachkräften, die Kombination aus nationaler Arbeitsmarktintegration und internationaler Fachkräftegewinnung, Planungssicherheit durch verlässliche und skalierbare Lösungen und die nachhaltige Integration internationaler Fachkräfte.

Gemeinsame Werte als Fundament

Tempton TRUECARE baut auf starken gemeinsamen Werten: faire und transparente Bedingungen für Fachkräfte sowie partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Einrichtungen. "Wir haben ein starkes gemeinsames Verständnis von Verantwortung", sagt Dr. h. c. Andreas Westerfellhaus, künftig ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung von Tempton TRUECARE. "Faire Arbeitsbedingungen, Respekt gegenüber den Fachkräften und Verantwortung gegenüber den Einrichtungen - diese Werte sind für uns elementar."

Original-Content von: TRUECARE GmbH, übermittelt durch news aktuell