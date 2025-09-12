TRUECARE GmbH

Truecare Fachtagung in Marburg: Internationale Pflegefachkräfte fair gewinnen und nachhaltig integrieren

Marburg

Angesichts des akuten Fachkräftemangels sind internationale Fachkräfte für Gesundheitseinrichtungen in Deutschland heute unverzichtbar. Doch wie können diese erfolgreich gewonnen und integriert werden? Dies war das Thema der Fachtagung "Kommen, um zu bleiben: Internationale Fachkräfte in der Pflege", zu der auf Einladung von Truecare heute rund 100 Entscheider aus Kliniken und Pflegeeinrichtungen nach Marburg gekommen sind. Ein Grußwort von Katrin Staffler, MdB, Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege, machte deutlich, wie wichtig dieses Thema auch für die Politik ist.

"Das statistische Bundesamt hat in seiner Vorausberechnung einen Bedarf von mindestens 280.000 Pflegekräften errechnet, die wir zusätzlich in den nächsten 25 Jahren bräuchten. Und genau darum wird die Anwerbung ausländischer Menschen immer wichtiger", betonte Katrin Staffler. Einrichtungen im Gesundheitswesen müssten daher gut vorbereitet sein, um die mühsam gewonnenen Fachkräfte zu integrieren und zu begleiten. "Wichtig ist aber dabei, dass wir im Blick behalten, dass die internationalen Pflegenden keine Lückenfüller sind. Sie sind Menschen, die in Deutschland eine sichere Beschäftigung suchen, und vor allem auch langfristigen Perspektiven."

Jun Aguilar, Direktor des Departments of Migrant Workers, Republik der Philippinen, bedankte sich in einem weiteren Grußwort bei Truecare für die enge Zusammenarbeit zur Vermittlung insbesondere philippinischer Pflegefachkräfte nach Deutschland. "Truecare verkörpert einen sehr wichtigen Aspekt - nämlich das Leben nach dem Motto "TRUE" - "CARE", sagte er. "Das bedeutet so viel wie: sich wirklich um Migranten überall auf der Welt zu kümmern."

Wie die faire und nachhaltige Gewinnung internationaler Fachkräfte gelingen kann, war das zentrale Thema der von Thomas Röhrßen, Unternehmensberater und Coach, geleiteten Fachtagung. Denn die Rekrutierung, Qualifizierung und Integration internationaler Mitarbeitender stellt für Kliniken und Pflegeeinrichtungen nach wie vor eine immense Herausforderung dar. "Viele Arbeitgeber sind bei der Gewinnung internationaler Fachkräfte gescheitert, weil sie unseriösen Vermittlungsangeboten vertraut oder die Integration unzureichend vorbereitet haben", erläuterte Benjamin Nabert, Gründer und CEO von Truecare. "Undeutliche Verträge, mangelnde Transparenz und unrealistische Versprechungen führen dabei nicht nur zu Fehlschlägen und Enttäuschungen, sondern können auch das Wohl der vermittelten Menschen gefährden."

Ein Kompass im komplexen Markt ist das Gütezeichen "Faire Anwerbung Pflege", das die Gütegemeinschaft "Anwerbung und Vermittlung von Pflegekräften aus dem Ausland e. V." (GAPA) auf Basis eines umfassenden Prüfprozesses vergibt. "Als Inhaber des Gütezeichens haben wir nachgewiesen, dass wir eine ethisch verantwortungsvolle, transparente und faire Rekrutierung basierend auf internationalen Standards leisten", betonte Dr. h. c. Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung a. D., der bei Truecare für Kommunikation und Unternehmensentwicklung verantwortlich ist. "Und was mir besonders wichtig ist: Wir handeln aus vollster Überzeugung, denn der vermittelte Mensch steht bei uns im Mittelpunkt."

Fachbuch zum Thema bietet detaillierte Einblicke und Best Practices

Anlässlich der Tagung stellte Benjamin Nabert das kürzlich erschienene Fachbuch "Kommen, um zu bleiben: Internationale Fachkräfte in der Pflege" vor. Das Fachbuch liefert eine Anleitung zu zentralen Themen: Wie richten sich Unternehmen strategisch auf globale Arbeitsmärkte aus? Wie entsteht eine durchgängige Bildungs- und Integrationskette? Es zeigt Wege auf, bürokratische Hürden zu meistern, Anerkennungsverfahren zu bewältigen, Qualifizierungsstrategien umzusetzen und interkulturelle Trainings zu gestalten. Herausgeber des Buchs sind Benjamin Nabert und Thomas Röhrßen, es ist im Kohlhammer Verlag erschienen.

