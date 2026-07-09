Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Fünf Jahre nach der Flut: Wiederaufbau und Unterstützung für 800.000 Betroffene - trotz Hürden

Bonn (ots)

Fünf Jahre nach der Flutkatastrophe zieht die Hilfsorganisation Help - Hilfe zur Selbsthilfe Bilanz. "Dank der großen Solidarität und Spendenbereitschaft in der Bevölkerung konnte Help gemeinsam mit Partnerorganisationen rund 800.000 Menschen im Flutgebiet erreichen", berichtet Fluthilfekoordinator Dirk W. Pieck. "Insgesamt flossen nach der Katastrophe sechs Millionen Euro in 189 Projekte der Nothilfe, des Wiederaufbaus und der psychosozialen Unterstützung. Unsere Hilfe im Flutgebiet ist damit abgeschlossen, alle Spenden wurden vollständig eingesetzt." Eine weiterhin große Hürde bei der Unterstützung für Betroffene: das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht.

"An vielen Stellen ist gesetzlich auch fünf Jahre nach der Katastrophe nicht eindeutig geregelt, ob und in welchem Umfang Hilfsorganisationen Betroffenen in Deutschland helfen dürfen. Das hat unsere Arbeit nach der Flut erheblich erschwert", sagt Dirk W. Pieck. Hier gebe es dringend Reformbedarf - auch, um für zukünftige Ereignisse gewappnet zu sein. Trotzdem sei Helps Bilanz insgesamt positiv: "Dank der Unterstützung zahlreicher Spender:innen konnten wir Hunderttausende Menschen nach einer der schwersten Naturkatastrophen der deutschen Nachkriegsgeschichte über Jahre hinweg unterstützen."

Chronologie der Hilfe: "Wir hatten nichts mehr"

Unmittelbar nach der Katastrophe versorgte Help Betroffene und Helfende mit Trinkwasser und warmen Mahlzeiten. Darüber hinaus stellte die Organisation Werkzeug und Geräte für Aufräumarbeiten bereit. In den Folgejahren unterstützte Help eine Vielzahl sozialer Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten sowie Fördervereine von Feuerwehr und THW beim Wiederaufbau.

"Die Schule lag direkt neben der Ahr und war damit eine der am schwersten betroffenen Schulen in der Stadt", erzählt Katrin Römermann, Schulleiterin der Levana-Förderschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nach der Flut unterstützte Help dabei, die neuen Standorte mit Materialien auszustatten, um den Schüler:innen zeitnah wieder eine Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen. "Wir hatten kein Buch, kein Heft, keinen Stift, nichts mehr. Unsere Schülerschaft ist körperlich und geistig beeinträchtigt. Die Spenden von Help unterstützen unsere Schüler:innen in der Selbstständigkeit", so Römermann.

Ein weiterer Schwerpunkt der Hilfe lag auf psychosozialen Angeboten für Kinder, Erwachsene und Senior:innen. Darunter auch die Kinderreitprojekte "4 Hufe zum Glück" und "Stallkinder". "Dank der Förderung konnten wir tiergestützte Angebote für Kinder aus der Region umsetzen und ihnen in einer schwierigen Zeit positive Erlebnisse sowie neue Stärke schenken", berichtet Projektleiterin Doris Hein. "Nach fünf Jahren Fluthilfe geht unser größter Dank an die Zivilgesellschaft: Die unzähligen Spender:innen, Ehrenamtler:innen und Partner vor Ort, die unsere Hilfe überhaupt erst möglich gemacht haben. Sie sind die wahren Helden der Flutkatastrophe", sagt Pieck.

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