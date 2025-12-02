PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Die Abstimmung über das Rentenpaket könnte krachend scheitern

Straubing (ots)

Am Ende geht es nicht nur um ein Gesetzespaket, sondern um die Glaubwürdigkeit von CDU und CSU, die Parteien zu sein vorgeben, die maßhalten und den Jungen nicht mehr aufladen als nötig. Und es geht um die Autorität des Bundeskanzlers und des Fraktionsvorsitzenden, deren zur Schau gestellter Optimismus mitunter klingt wie das sprichwörtliche Pfeifen im Walde. Die Probeabstimmung am Dienstag mit offenbar mehreren Gegenstimmen und Enthaltungen hat gezeigt: Das könnte schiefgehen am Freitag. Wer jetzt mit dem Kopf durch die Wand will, statt das Rentenpaket vorerst zu verschieben, könnte krachend scheitern, weil sich ein paar Abgeordnete treu bleiben und nicht einschüchtern lassen.

