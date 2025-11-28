Straubinger Tagblatt

Bayerischer Haushalt - Die Zeit der Gießkanne ist vorbei

Straubing (ots)

Wenn schon Schulden, dann bitte für Zukunftsinvestitionen. Bayern löst dieses Versprechen mit einer Investitionsquote von 17 Prozent des Haushalts ein. Besonders bemerkenswert sind die kraftvollen Investitionen in die Hightech-Agenda, die sich noch in Generationen rentieren werden. Und abgesehen davon ist jeder Cent, der in der Zukunft nicht für Zinszahlungen ausgegeben werden muss, ein gut investierter Cent - und nützt den jungen Leuten auf lange Sicht mehr als ein großzügiges Geschenk zum ersten Geburtstag.

