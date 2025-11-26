Straubinger Tagblatt

Kommentar: Dass laut einer Umfrage alte Gewissheiten der Deutschen ins Wanken geraten, führt zu Stress

Straubing (ots)

Kein Wunder, dass sich viele Menschen wie im Dauer-Krisenmodus fühlen. Das stresst, und Stress macht krank. (...) Dies liegt auch daran, dass die Deutschen sich lange sehr sicher gefühlt haben: Die Wirtschaft stark, von Freunden umzingelt und "Mutti" versprach: Wir schaffen das. Doch längst ist klar, wie verwundbar die Republik ist, wie marode die Infrastruktur - und wie viel liegen geblieben ist in den vergangenen Jahren, was der Politik und den Bürgern nun auf die Füße fällt. Pandemie, Ukraine, Trump - alte Gewissheiten sind ins Wanken geraten.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell