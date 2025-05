Intertek

INTERTEK FÜHRT SUPPLYTEK EIN, DIE WELTWEIT ERSTE END-TO-END-LÖSUNG FÜR DEN GLOBALEN MARKTZUGANG, DIE UNSICHERHEITEN IN DER LIEFERKETTE IN EINEN WETTBEWERBSVORTEIL FÜR SEINE KUNDEN VERWANDELT

London (ots/PRNewswire)

Tarifunsicherheiten bedeuten, dass Unternehmen auf allen Ebenen ihrer Lieferketten mit erheblichen Herausforderungen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Markteinführungsgeschwindigkeit, Qualität und Risikosicherung konfrontiert sind, während sie ihre Beschaffungsstrategie an ein sich wandelndes globales Handelsumfeld anpassen müssen.

Um in diesem Umfeld erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen aktuelle Informationen, um überzeugende Strategien auf der Grundlage der richtigen Qualitätssicherungslösungen zu entwickeln, die die Auswirkungen der Umgestaltung ihrer Beschaffungsprozesse minimieren und in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln.

SupplyTek sorgt dafür, dass unsere Kunden mit ihrer neuen Beschaffungsstrategie schneller auf den Markt kommen und gleichzeitig ihre Kosten kontrollieren – und das ohne Abstriche bei Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit für die Verbraucher.

SupplyTek ist das erste globale End-to-End-Lösungspaket für den Marktzugang, das sich auf die führenden Beratungs-, Schulungs- und Sicherheitslösungen von Intertek stützt: - Beratung - durchgängige Abbildung von Lieferketten, strategische Beratung beim Umzug von Zulieferern, Beratung zu Marktzugangsregelungen, Risikobewertungen nach Markt, Zulieferer und Produkt - Schulung - Sicherstellung, dass Mitarbeiter und Zulieferer über die richtigen Fähigkeiten in Bezug auf Betriebsabläufe, Vorschriften und Markenstandards verfügen - Sicherheit - Optimierung von Lieferketten durch globale risikobasierte Qualitätssicherung zur Gewährleistung höchster Qualitäts-, Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards 24/7

Intertek ist einzigartig positioniert, um seine Kunden dabei zu unterstützen, die aktuellen Handelsrisiken in Chancen zu verwandeln. Dazu nutzt das Unternehmen seine globale Präsenz, branchenführende ATIC-Lösungen, unübertroffene Lieferkettenintelligenz, fundiertes technisches Know-how und jahrelange Erfahrung in den Bereichen Qualitätssicherung und Datenanalyse.

Da sich die Veränderungen in der globalen Handelslandschaft immer schneller vollziehen, bringt Intertek („Intertek" und „Gruppe"), ein Anbieter einer umfassenden Qualitätssicherung für eine Reihe von Branchen weltweit, die erste umfassende Suite von branchenführenden ATIC-Lösungen für den globalen Marktzugang auf den Markt, um Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Bewältigung der komplexen Umstrukturierung der Lieferkette zu unterstützen.

Heutzutage agieren Unternehmen auf einem wahrhaft globalen Markt und betreiben komplexe globale Multi-Sourcing- und Produktionsprozesse als Teil eines Omni-Channel-Ansatzes. In einer Welt, in der sich Zölle und Handelspolitiken schnell und unsicher entwickeln, bietet SupplyTek den Unternehmen Zugang zu den führenden Beratungs-, Schulungs- und Sicherheitslösungen von Intertek, die es ihnen ermöglichen, schneller auf den Markt zu kommen und sich dabei völlig sicher zu fühlen.

SupplyTek nutzt unsere globale Präsenz, wissenschaftlich fundierte Qualitätssicherungslösungen, unübertroffene Lieferkettenintelligenz, fundiertes Fachwissen und jahrelange Datenerfahrung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Auswirkungen erhöhter Lieferkettenrisiken und anhaltender Unsicherheiten auf ihre globalen Aktivitäten erfolgreich zu identifizieren, zu bewerten und zu bewältigen.

Getreu dem Pioniergeist von Intertek ist das Unternehmen wegweisend und weltweit das erste, das seinen Kunden dabei hilft, die mit der Umgestaltung der Lieferkette verbundenen Risiken – einschließlich Zöllen und neuen Handelsabkommen – in Chancen zu verwandeln. SupplyTek wird Marken aus allen Branchen in die Lage versetzen, ihre Geschäftsstrategien anzupassen, um Veränderungen im internationalen Handel effektiv abzufedern, die Komplexität ihrer Lieferketten zu bewältigen, ihr Produktangebot schnell weiterzuentwickeln und sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter und Lieferanten über die richtigen Fähigkeiten und Kompetenzen verfügen.

SupplyTek ermöglicht es Marken, durch die Nutzung der führenden Beratungs-, Schulungs- und Sicherheitslösungen von Intertek mit absoluter Sicherheit zu arbeiten. Diese umfassen:

Beratung

• Wir erfassen die Tier-1-, Tier-2- und Tier-3-Lieferanten unserer Kunden von Anfang bis Ende, um ihnen zu helfen, ihre Auswirkungen, Risiken und Chancen zu verstehen:

- Identifizierung alternativer Liefermöglichkeiten - Fertigprodukte, Rohstoffe, Zutaten und Komponenten

- Transport und Logistik

• Beratung zu einer Reihe von strategischen und kostenrelevanten Faktoren, einschließlich:

- Marktzugangsregelungen (einschließlich CSRD, CSDDD, REACH)

- Anwendbare Kennzeichnungs-, Verpackungs-, Umwelt-, Nachhaltigkeits- und andere Anforderungen

- Anforderungen an Rückverfolgbarkeit und Ursprungsregeln

• Beratung zu den Auswirkungen von Zöllen auf Lieferketten, einschließlich:

- Risikobewertungen nach Markt und Lieferant

- Identifizierung potenzieller Probleme (Qualität, Echtheit, Konformität) bei Waren unterschiedlichen Ursprungs

- Zusammenarbeit mit Ihnen zur Validierung der wirtschaftlichen und sonstigen Vorteile von localised sourcing

• Über unsere digitale Plattform Intertek Inform bieten wir unseren Kunden Zugang zu über 1,6 Millionen Produktstandards und stellen so sicher, dass sie über die richtigen marktbezogenen Informationen verfügen, um ihre Produkte zu verkaufen

Schulung

Online-, On-Demand- und persönliche Schulungen zu folgenden Themen:

• Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften

• Wie man Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit neuer Lieferanten bewertet

• Bewertung von Logistik- und Transportkapazitäten und -risiken

• Zoll- und Ausfuhrbestimmungen

• Sicherstellen, dass bestehende und neue Zulieferer über die richtigen Fähigkeiten und operativen Möglichkeiten verfügen, um die sich ändernden gesetzlichen und markenrechtlichen Anforderungen zu erfüllen

Sicherheit

• Optimierung der Lieferketten, der Betriebsabläufe und der Geschwindigkeit der Markteinführung angesichts von Zolländerungen und -unsicherheiten, u. a. durch Beschleunigung der Aufnahme neuer Lieferanten

• Wir bieten unseren Kunden absolute Sicherheit und schützen ihren Ruf und ihre Marke, während sie ihre Betriebsabläufe und Lieferketten umgestalten:

- Einführung neuer Managementsysteme in ihren Betrieben und Lieferketten, um die höchsten Qualitäts-, Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards zu gewährleisten 24/7

- Audits nach ISO-Normen

- Audits des Lieferantenmanagements zur Überprüfung der Arbeitsbedingungen, der Einhaltung fairer und ethischer Grundsätze bei der Arbeit

- Identifizierung und Minderung der Qualitäts-, Sicherheits- und Nachhaltigkeitsrisiken in ihren neuen Lieferketten

• Wir geben unseren Kunden die Technologie und die digitalen Tools an die Hand, die sie benötigen, einschließlich unserer digitalen Lösung zur Risikoüberwachung, die ein Warnsystem für Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit bietet und die Verfolgung der Leistung ermöglicht.

Diese einzigartige Kombination aus Dienstleistungen und Technologie macht die SupplyTek-Lösungen von Intertek zum umfassendsten Angebot auf dem Markt für die Identifizierung spezifischer Risikobereiche. Damit können Unternehmen sicher voranschreiten, indem sie ihre Markteinführungszeiten verkürzen, gleichzeitig die Kosten kontrollieren und vor allem keine Kompromisse bei Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit für die Verbraucher eingehen.

Mit mehr als 1.000 Labors und Niederlassungen in über 100 Ländern bieten die Experten von Intertek branchenspezifische Lösungen für jede Produktkategorie und maßgeschneiderte Dienstleistungen, die jeder Kunde benötigt, um in einem unsicheren Markt erfolgreich zu sein.

Andre Lacroix, CEO der Intertek-Gruppe, kommentierte:

„In Zeiten des internationalen Handels und der Veränderungen in den Lieferketten benötigen unsere Kunden weltweit systemische Lösungen, Beratung und Unterstützung beim Zugang zu globalen Märkten, damit sie ihre Produkte schnell auf den Markt bringen können, ohne dabei Abstriche bei den richtigen Standards für Qualitätssicherung, Sicherheit und Nachhaltigkeit machen zu müssen.

Unsere Rolle in der Gesellschaft ist von entscheidender Bedeutung, denn wir bieten über 400.000 Kunden aus allen Branchen und Regionen ATIC-Lösungen für . In solchen Momenten wird unser Ziel lebendig, und unsere Leidenschaft für wissenschaftlich fundierte Spitzenleistungen macht für unsere Kunden einen großen Unterschied. Wir sind einzigartig positioniert, um Unternehmen dabei zu unterstützen, sich in der aktuellen Lage zurechtzufinden, indem wir unsere datengestützten Erkenntnisse und unser technisches Fachwissen in jeder der Branchen, in denen wir tätig sind, nutzen.

SupplyTek unterstützt seine Kunden dabei, sich in der heutigen, sich schnell verändernden globalen Umgebung zurechtzufinden und Unsicherheiten in Chancen zu verwandeln. Aufgrund unserer fundierten wissenschaftlichen Fachkenntnisse, unserer Marktkenntnisse und unseres globalen Portfolios an branchenführenden risikobasierten Qualitätssicherungslösungen ist Intertek einzigartig positioniert, um Unternehmen weltweit dabei zu unterstützen, sich schnell und sicher an Unsicherheiten anzupassen, damit sie den Wert für ihre Aktionäre besser schützen und ihren Kunden weiterhin höchste Qualität bieten können."

https://www.intertek.com/news/2025/intertek-launches-supplytek/

Intertek ist ein führender Anbieter von umfassender Qualitätssicherung für die Industrie weltweit.

Unser Netzwerk von mehr als 1.000 Laboratorien und Niederlassungen in mehr als 100 Ländern bietet innovative und maßgeschneiderte Lösungen für die Qualitätssicherung, Prüfung, Inspektion und Zertifizierung in den Betrieben und Lieferketten unserer Kunden.

Intertek ist ein zweckorientiertes Unternehmen, das Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit zum Leben erweckt. Wir bieten unseren Kunden rund um die Uhr geschäftskritische Qualitätssicherungslösungen, um sicherzustellen, dass sie in jedem ihrer Betriebe mit gut funktionierenden Lieferketten arbeiten können.

Unser Kundenversprechen lautet: Das Fachwissen von Intertek im Bereich der umfassenden Qualitätssicherung, das mit Präzision, Tempo und Leidenschaft bereitgestellt wird, ermöglicht es unseren Kunden, sicher voranzukommen.

intertek.com

