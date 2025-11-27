PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Vor Parteitag: Die Grünen sollten mehr Kretschmann wagen

Straubing (ots)

Union und SPD hangeln sich von einem Streit zum nächsten. Viele hadern mit dem Kurs der Regierung. Da gibt es Wählerpotenzial - aber nur mit einem pragmatischen und ökokonservativen Kurs, der auch auf die Wirtschaft blickt. Ein Kurs, für den Özdemir und Kretschmann stehen. Auch für die politische Stabilität ist das relevant. Schwarz-Rot ist in den Umfragen weit entfernt von einer Mehrheit. Bleibt es beim bisherigen Trend, bestünde die nächste Bundesregierung aus Union, SPD und Grünen. Spätestens 2029 wird die Partei also gebraucht. Wenn es dumm läuft, sogar früher. Je besser es den Grünen gelingt, enttäuschte Schwarz-Rot-Wähler aufzufangen und in der Mitte zu halten, desto stabiler die Verhältnisse.

