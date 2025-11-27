Straubinger Tagblatt

Merz: Ein Besserwisser ist noch kein Bessermacher

Straubing (ots)

Friedrich Merz hat drei hausgemachte Probleme: Erstens hat er vollmundig Erwartungen geweckt, denen er nun hinterherläuft. Als scharfzüngiger Oppositionspolitiker hat er quasi ultimativ schnelle Reformen verlangt und so getan, als habe die Union fertige Lösungen für alles schon in der Schublade liegen. Jetzt zeigt sich: Das stimmt nicht. Aus einem Besserwisser wird noch lange kein Bessermacher. (...) Das zweite Problem von Merz ist, dass er keine Sprache findet, um seine Politik zu erklären. Als Privat- und als Oppositionspolitiker war er rhetorisch brillant, jetzt ist er unscharf und kleinlaut, er wirkt nicht souverän. (...) Problem Nummer drei ist sein Mann im Maschinenraum. Fraktionschef Jens Spahn ist seinem Job nicht gewachsen.

