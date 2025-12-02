PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Straubinger Tagblatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Straubinger Tagblatt

Drohnenabwehr: Der Himmel darf nicht zum rechtsfreien Raum werden

Straubing (ots)

Weltweit wachsen die Märkte für immer kleinere, schnellere und schwerer erkennbare Drohnen, die auch von nicht staatlichen Akteuren genutzt werden. Wer nur auf Reaktion setzt, rennt dauerhaft hinterher. Nötig ist eine Doppelstrategie: harte, sichtbare Drohnenabwehr rund um Flughäfen, Kraftwerke, Regierungsviertel und große Veranstaltungen und zugleich strengere Regeln für Verkauf, Registrierung und Sperrzonen im zivilen Bereich, damit der Himmel nicht zum rechtsfreien Raum wird.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Straubinger Tagblatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
Alle Storys Alle
  • 28.11.2025 – 16:05

    Rente - Die Koalition verschiebt das Problem in die Zukunft

    Straubing (ots) - Selbst wenn das Rentenpaket durchkommt, bleiben Blessuren. Die Einigung nach der von Kanzler Friedrich Merz (CDU) und seinen Partnern selbst verschuldeten Eskalation verschiebt das Problem in die Zukunft und signalisiert den Bürgern vor allem eines: Diese Koalition traut sich nicht, ihnen reinen Wein einzuschenken und ehrlich zu sagen, wie es um die sozialen Sicherungssysteme bestellt ist. ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 15:33

    Bayerischer Haushalt - Die Zeit der Gießkanne ist vorbei

    Straubing (ots) - Wenn schon Schulden, dann bitte für Zukunftsinvestitionen. Bayern löst dieses Versprechen mit einer Investitionsquote von 17 Prozent des Haushalts ein. Besonders bemerkenswert sind die kraftvollen Investitionen in die Hightech-Agenda, die sich noch in Generationen rentieren werden. Und abgesehen davon ist jeder Cent, der in der Zukunft nicht für Zinszahlungen ausgegeben werden muss, ein gut ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 16:13

    Vor Parteitag: Die Grünen sollten mehr Kretschmann wagen

    Straubing (ots) - Union und SPD hangeln sich von einem Streit zum nächsten. Viele hadern mit dem Kurs der Regierung. Da gibt es Wählerpotenzial - aber nur mit einem pragmatischen und ökokonservativen Kurs, der auch auf die Wirtschaft blickt. Ein Kurs, für den Özdemir und Kretschmann stehen. Auch für die politische Stabilität ist das relevant. Schwarz-Rot ist in den Umfragen weit entfernt von einer Mehrheit. Bleibt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren