Drohnenabwehr: Der Himmel darf nicht zum rechtsfreien Raum werden
Straubing (ots)
Weltweit wachsen die Märkte für immer kleinere, schnellere und schwerer erkennbare Drohnen, die auch von nicht staatlichen Akteuren genutzt werden. Wer nur auf Reaktion setzt, rennt dauerhaft hinterher. Nötig ist eine Doppelstrategie: harte, sichtbare Drohnenabwehr rund um Flughäfen, Kraftwerke, Regierungsviertel und große Veranstaltungen und zugleich strengere Regeln für Verkauf, Registrierung und Sperrzonen im zivilen Bereich, damit der Himmel nicht zum rechtsfreien Raum wird.
