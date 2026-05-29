Mitteldeutsche Zeitung

Anwalt von Weihnachtsmarkt-Opfern rechnet mit Millionenklagen gegen Stadt Magdeburg

Halle (ots)

Mögliche Fehler und Versäumnisse beim Schutz des Magdeburger Weihnachtsmarktes könnten die Stadt Magdeburg finanziell teuer zu stehen kommen. Der Magdeburger Rechtsanwalt Thomas Klaus, der rund 100 Opfer des Anschlags vom Dezember 2024 vertritt, rechnet mit Schadensersatzklagen gegen die Kommune. "Da wird es um Millionen Euro gehen", sagte Klaus der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe). Bislang sind solche Klagen bei Gericht allerdings noch nicht eingegangen.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell