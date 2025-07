Forever Living Products International, LLC

Sommer, Sonne, Aloe Vera - aber bitte in bester Qualität

Woran man hochwertige Aloe-Vera-Produkte erkennt

Ob als Gel, Creme oder Spray - Aloe Vera zählt zu den beliebtesten Inhaltsstoffen für Hautpflegeprodukte, insbesondere in der Sommerzeit. Ihre kühlende, feuchtigkeitsspendende Wirkung macht sie zur natürlichen Unterstützung bei Sonnenbrand, Hitzestress oder trockener Haut. Doch nicht jedes Produkt mit "Aloe" auf dem Etikett enthält auch tatsächlich nennenswerte Mengen der Pflanze.

Wie erkennen Verbraucher hochwertige Aloe-Vera-Produkte?

"Ein erster, ganz einfacher Hinweis steckt in der Zutatenliste", erklärt Tim Schwander, Director Sales DACH bei Forever Living Products. "Wenn Aloe Vera tatsächlich wirksam sein soll, muss sie auch in ausreichender Konzentration enthalten sein. Das erkennt man daran, dass sie in der Liste der Inhaltsstoffe ganz vorne steht - idealerweise direkt an erster Stelle, so z.B. bei unserem Aloe Vera Gelly, einem Hautpflegegel, das z.B. nach einem Sonnenbrand kühlend wirkt."

In dieser Liste sind alle Inhaltsstoffe eines Produkts in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils aufgelistet. Steht Aloe Vera - etwa als "Aloe Barbadensis Leaf Juice" oder "Aloe Vera Inner Leaf Gel" - erst weit hinten, ist nur eine minimale Menge enthalten.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die Verarbeitung der Pflanze. Forever Living Products beispielsweise verwendet ausschließlich das reine Blattinnere der Aloe Barbadensis Miller, der nährstoffreichsten unter den mehr als 400 bekannten Aloe-Arten. Das Gel wird per Hand gewonnen, innerhalb weniger Stunden weiterverarbeitet und weder gefriergetrocknet noch mit Wasser verdünnt.

Gütesiegel schaffen Transparenz

Neben einer Nennung der Aloe Vera weit vorne auf der Liste der Inhaltsstoffe gibt auch das Gütesiegel des International Aloe Science Council (IASC) Orientierung. Es bestätigt, dass das Produkt ausreichend reine Aloe enthält und diese schonend verarbeitet wurde. Forever Living Products war weltweit eines der ersten Unternehmen, das dieses Siegel erhalten hat.

"Bei der Herstellung unserer Aloe-Produkte führen wir mehr als 150 Qualitätskontrollen pro Produkt durch", sagt Schwander. "Wir kontrollieren die gesamte Wertschöpfungskette - vom ökologischen Anbau auf eigenen Feldern bis zur Auslieferung."

Warum große Preisunterschiede?

Die teils erheblichen Preisunterschiede zwischen Aloe-Vera-Produkten lassen sich häufig auf unterschiedliche Herstellungsverfahren, Aloe-Konzentrationen und Rohstoffqualitäten zurückführen. Produkte mit niedrigem Aloe-Anteil, Konservierungsstoffen oder synthetischen Beimischungen sind in der Herstellung günstiger, bieten aber auch weniger Wirkung.

"Aloe Vera ist kein kurzlebiger Trend, sondern ein Naturwirkstoff mit jahrtausendealter Tradition", so Schwander. "Wer auf Qualität achtet, bekommt ein Produkt, das die Haut wirklich unterstützt - ob im Sommerurlaub, nach dem Sonnenbad oder im Alltag."

Über Forever Living Products

Forever Living Products wurde 1978 von Rex Maughan gegründet und konnte sich als Weltmarktführer für Aloe-Vera-Produkte etablieren. Das Familienunternehmen kontrolliert den gesamten Wertschöpfungsprozess - vom Anbau der Pflanzen über die Fertigung der Produkte bis zum Versand. Unabhängige Tests, Gütesiegel und Bewertungen bestätigen, dass Forever Living Products bei der Produktion auf höchste Qualität und Sorgfalt besteht. So erhielten die Produkte als erste das Siegel des International Aloe Science Councils. Auf einer Fläche von über 3000 Hektar in Texas und in der Dominikanischen Republik werden ca. 40 Millionen Aloe Vera Pflanzen angebaut. Die breite Produktpalette umfasst Getränke, Nahrungsergänzungs-mittel, Gesichts- und Körperpflegeprodukte sowie Gewichtsmanagementprogramme.

