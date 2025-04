GITEX Europe

GITEX EUROPE 2025 – Europas digitaler Aufbruch mit 200-Milliarden-Euro für KI

Premiere von GITEX EUROPE x Ai Everything: Europas größte Messe für Tech, Start-ups und Investitionen vom 21. bis 23. Mai in Berlin

Berlin (ots)

Europa steht an einem technologischen Wendepunkt: Mit Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Euro in Künstliche Intelligenz sowie einem starken Fokus auf Quantentechnologie beginnt eine neue Ära der digitalen Transformation. Vom 21. bis 23. Mai 2025 tritt GITEX EUROPE x Ai Everything erstmals als führende Tech-Plattform auf der Berliner Messe auf. Vor dem Hintergrund wachsender internationaler Konkurrenz spielt Deutschland eine zentrale Rolle als Impulsgeber Europas für die nächste Generation der Schlüsseltechnologien.

Franziska Giffey, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie Bürgermeisterin von Berlin, erklärt: „Als Partner und Gastgeber der GITEX EUROPE, der größten globalen Tech- und Start-up-Messe in Berlin, bekräftigen wir unser Engagement, Deutschlands Position als internationalen Magneten für Investitionen und wegweisende Technologien zu festigen und Europas Rolle im kommenden digitalen Jahrzehnt zu stärken.“

Europas Tech-Elite gestaltet die nächste Generation der Schlüsseltechnologien

Mehr als 500 internationale Top-Speaker diskutieren strategische Weichenstellungen – von KI und Quantentechnologie bis hin zu Datensicherheit und Green Tech. Zu den Highlights zählen Geoffrey Hinton, Nobelpreisträger für Physik 2024 und viele mehr. Über 1.400 Unternehmen aus insgesamt 100 Ländern kommen zusammen, darunter die Platin-Sponsoren AWS und IBM, sowie Tech-Riesen wie Cisco, Dell, Nvidia und SAP, um Partnerschaften zu stärken und Innovationen zu fördern, die Europa als dynamischen und technologisch souveränen Akteur positionieren.

Trixie LohMirmand, CEO von KAOUN International, erklärt: „An einem historischen Wendepunkt übernimmt GITEX EUROPE eine strategische Funktion, die Europas technologische Zukunft in einer Zeit neu definiert, in der mutiges Handeln und Solidarität Führung beweist.“

Europa bündelt Kräfte: Innovationsoffensive in KI und Quantenforschung

Die Konferenz zeigt die gesamte Bandbreite und internationale Strahlkraft europäischer KI-Ökosysteme. Ai Everything Europe, das zentrale KI-Forum der Veranstaltung, vereint Vordenker, Start-ups und Investoren aus dem Bereich Künstliche Intelligenz. Die GITEX Quantum Expo (GQX), in Partnerschaft mit IBM und QuIC – dem größten Quanten-Industrieverband Europas – treibt die Quantenforschung durch sektorübergreifende Kooperationen voran.

GITEX EUROPE 2025 – Europas größte Plattform für die digitale Zukunft

21. bis 23. Mai 2025 | Messe Berlin.

GITEX EUROPE ist Teil des globalen GITEX-Netzwerks mit Veranstaltungen in Deutschland, Marokko, Nigeria, Singapur, Thailand und den VAE. Weitere Informationen unter: www.gitex-europe.com

