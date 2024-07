medi GmbH & Co. KG

Die Erfolgsstory geht weiter

medi: Kooperation mit dem Deutschen Skiverband verlängert

Bayreuth (ots)

Der Medizinprodukte-Hersteller medi und der Deutsche Skiverband (DSV) haben ihre Zusammenarbeit um weitere zwei Jahre bis Ende April 2026 verlängert. Bereits seit 2002 stattet medi die Nationalmannschaften des Deutschen Skiverbandes mit innovativen orthopädischen Hilfsmitteln wie Bandagen und Orthesen aus.

medi und der DSV, das passt. Das Bayreuther Unternehmen ist für die nächsten zwei Jahre offizieller Gesundheitspartner des Deutschen Skiverbandes beziehungsweise medizinischer Kooperationspartner der Deutschen Ski-Nationalmannschaften. Die seit 2002 bestehende Kooperation wurde bis einschließlich April 2026 verlängert. Dazu Daniel Schwanengrug, Product Marketing Manager Campaign Orthopaedics und Verantwortlicher für das Sport-Sponsoring bei medi: "Mit dem DSV haben wir seit über 20 Jahren einen verlässlichen, engagierten Partner an unserer Seite. Durch den engen Austausch mit den Sportler:innen und Betreuer:innen erhalten wir wertvolle Rückmeldungen aus der Praxis zu Material, Passform und Tragekomfort unserer Produkte. Unser Anspruch ist es, Therapielösungen und Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln und optimal an die Bedürfnisse unserer Zielgruppen anzupassen - für Spitzen- wie Breitensportler:innen. Gerade bei Wintersportarten wie dem Biathlon, Skisprung oder der Nordischen Kombination wirken enorme Kräfte auf die Gelenke ein. Darum kann es ratsam sein, eine Bandage oder Orthese zu tragen, um Schmerzen nach einer Verletzung zu lindern, Fehl- und Überlastung zu verhindern oder sich vor einer erneuten Verletzung zu schützen. Zudem regt die medizinische Kompression die Durchblutung und somit die Regeneration an und unterstützt die muskuläre Stabilisierung des Gelenks."

Deshalb unterstützen auch in den kommenden zwei Jahren medi Orthesen und Bandagen die rund 500 Athlet:innen des DSV im Training, beim Wettkampf oder nach Verletzungen. Stefan Messmang, Leiter Team-Vermarktung und Sponsorenmanagement beim DSV, über die langjährige Partnerschaft: "Mit medi als medizinischem Kooperationspartner sind wir seit vielen Jahren hervorragend aufgestellt. Leidenschaft, Teamgeist und Fortschritt sind Werte, die uns verbinden und die Grundlage unserer gemeinsamen Arbeit bilden. Die innovativen Bandagen und Orthesen ermöglichen es unseren Sportler:innen, sich zu 100 Prozent auf den eigenen Körper zu verlassen und Spitzenleistungen abrufen zu können. Wir freuen uns, medi als langfristigen Partner an unserer Seite zu haben und die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben."

