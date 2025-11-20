Joyn

"Joyn für alleeeeeeeeeeeee!" Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind die Gesichter der neuen Joyn- Kampagne

Florida Reklame entwickelt und produziert

München (ots)

Feuerwerk. Ein Gospelchor. Tänzerinnen und Tänzer. Konfettikanonen. Cheerleader. Und ein sehr besonderer Fallschirmsprung. In den See. So fühlt sich das Herzstück der neuen Brand-Kampagne für Joyn an. Mittendrin Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.

Die Entertainer sind die Gesichter der neuen Brand-Kampagne für den ProSiebenSat.1-Superstreamer Joyn. Das Beste daran: Kreativ und innovativ inszeniert von Florida Reklame, der Werbe-Unit der Florida Entertainment GmbH, ist die Kampagne zum Start der jeweiligen Laufzeiten organisch in die Erfolgs-Shows "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" und "Joko & Klaas gegen ProSieben" integriert.

Insgesamt 13 Bewegtbildspots drehen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für die neue Kampagne, die bis Ende des Jahres in verschiedenen Phasen gezündet wird. Dazu kommen vier Anzeigen-Motiven für Out-of-Home, Online-Werbemittel und Printmedien.

Weiter geht es ab jetzt mit einem sehr besonderen Spot, der den beiden viel abverlangt - so viel sei verraten: Klaas fliegt. Joko tanzt. Ein Gospelchor singt.

Den Auftakt machten in den vergangenen Wochen zwölf Reaction-Clips mit Joko & Klaas, die gemeinsam auf der Couch Joyn schauen - und das auf gewohnt charismatische Art und Weise: Joko entdeckt bei Joyn das Fernsehen. Klaas bringt Joko achtsam das Konzept "Film" nahe. Beide passen aufeinander auf, damit sie beim Reality gucken nicht verblöden. Und sind sie nun telepathisch verbunden oder nicht? www.joyn.de/jokoundklaas

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell