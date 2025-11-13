Joyn

Werden Joey Kelly und Parshad Stammesmitglied der Shanenawa in Brasilien? Die Abenteuer-Doku "Surviving Amazonas" kommt 2026 auf Joyn

Bild-Infos

Download

München (ots)

Es wird die Reise ihres Lebens. Eine Reise zu den Ursprüngen. Eine Reise ins Ich. Tief im brasilianischen Urwald. Joyn schickt acht Prominente für die Abenteuer-Doku "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" in den Dschungel. Joey Kelly, Lilly Becker, Comedienne Parshad, Fitness-Influencer Willi Whey, "Die einarmige Prinzessin" Gina Rühl, Realitystar Antonia Hemmer, Weltenbummler Lézan und Creatorin How2Shirli tauchen in der neuen Abenteuer-Doku zehn Tage komplett ein in das Stammesleben der Shanenawa, die noch vollkommen im Einklang und nach den Prinzipien der Natur leben. Sie ordnen sich ihren Regeln unter - mit allen Konsequenzen. Mit allen Aufgaben, Herausforderungen und Ritualen.

Wer fügt sich in die Stammesgemeinschaft ein? Wer besteht die körperlichen und mentalen Prüfungen des Dschungellebens? Wer durchlebt den traditionellen Heilungsprozess? Und wer erweist sich als würdig und gewinnt die größtmögliche Anerkennung: Unter dem heiligen Baum mit einem indigenen Namen geehrt und offiziell auf Lebzeiten in die Dorfgemeinschaft der Shanenawa aufgenommen zu werden?

Joyn zeigt "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" 2026 kostenlos. Die Abenteuer-Doku wird von filmpool produziert.

"Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" - 2026 kostenlos auf Joyn

Über Joyn Joyn ist die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 und der größte deutschsprachige private Streamer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Deutschland finden die Nutzer:innen kostenlos 85 Live-TV-Sender plus gut 130 monothematische FAST- und On-Demand-Channel. Außerdem haben sie kostenlos Zugriff auf über 54.000 Stunden Inhalte auf Abruf: Das bedeutet zu jeder Zeit und an jedem Ort über sechs Jahre kostenloses Streaming ohne je das Gleiche zusehen. Zum Angebot gehören Reality-Shows wie "Promi Big Brother", "The Power", "Villa der Versuchung" oder "Reality Backpackers", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis" und die Comedies "jerks." Und "INTIMATE.", Creator-Formate wie der "THE RACE" und zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien zum Bingen in ganzen Staffeln wie das NCIS-Franchise. Im Premium-Bereich von Joyn PLUS+ gibt es exklusive Previews auf die Highlight-Formate der Sendergruppe schon vor der Ausstrahlung im TV sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Weitere Infos unter www.joyn.de.

Pressekontakt: Frank Wolkenhauer Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1158 frank.wolkenhauer@seven.one Joyn Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell