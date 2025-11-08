Joyn

Neuer Allzeit-Rekord für Joyn! Der ProSiebenSat.1-Superstreamer springt zum ersten Mal über die 11-Millionen-Marke

München (ots)

Allzeit-Rekord. Die ProSiebenSat.1-Streamingplattform Joyn feiert im Oktober 2025 den stärksten Monat ihrer Geschichte. Zum ersten Mal springt die Zahl der Nutzer:innen über die 11-Millionen-Marke. Insgesamt 11,4 Millionen Menschen nutzen im Oktober Joyn (Nettoreichweite Zuschauer ab 3 Jahre). Der Superstreamer wächst im Vergleich zum Oktober 2024 um ausgezeichnete 65 Prozent. Seinen bislang stärksten Monat feierte Joyn im Juni 2025 mit 10,4 Millionen Nutzer:innen.

Henrik Pabst, als Chief Content Officer verantwortlich für alle Inhalte der ProSiebenSat.1-Gruppe: "Elf Millionen Nutzer:innen sind ein Meilenstein für Joyn. Das Wachstum steht auf mehreren Säulen: Die Nutzung unserer linearen Sender SAT.1 und ProSieben wächst auf Joyn. Unsere großen Programm-Marken wie 'The Voice of Germany' und 'Promi Big Brother' wachsen auf Joyn. Und neue Joyn-Programme wie 'The Power' bringen neue Zuschauerinnen und Zuschauer zu Joyn. Kurzum: Mit unserem breit aufgestellten Angebot an Premium-Content in allen Genres und in allen Zielgruppen gewinnen wir immer mehr User:innen für Joyn."

Sein starkes Wachstum unterstreicht Joyn auch bei der Watchtime: Der Superstreamer knackt sowohl live als auch auf Abruf die eigenen Rekorde und fährt ein sattes Plus von 25 Prozent ein (im Vgl. zum Vorjahresmonat). Haupttreiber sind dabei die hervorragende On-demand-Performance der SAT.1-Hits "Promi Big Brother" und "The Voice of Germany" sowie der Joyn-Reality "The Power", aber auch die deutlich gestiegene Live-Nutzung der ProSiebenSat.1-Sender SAT.1, ProSieben und SAT.1 Gold.

Basis: Marktstandard Bewegtbild

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Erstellt: 08.11.2025; Joyn: internal Data. (06.11.2025);

