Ein Masterplan! Joyn schickt "The Power" 2026 in die zweite Staffel
Unterföhring, 23. Oktober 2025. Mit Power in die zweite Staffel! Joyn zeigt 2026 eine zweite Staffel der Strategy-Reality-Show "The Power": Mehr Intrigen. Mehr Allianzen. Mehr Verrat. In 50 Folgen treten Reality-Profis erneut zum explosiven Machtspiel an: Wer wird zum geheimen Strippenzieher? Wer fällt dem eigenen Netz aus Lügen zum Opfer?
"The Power" ist - gemessen an Video Views - das erfolgreichste Joyn Original aller Zeiten. Die Produktionsfirma Redseven Entertainment produziert für Joyn die zweite Staffel.
Verrat, Intrige und Täuschung - das ist "The Power":
Jede Woche übernimmt ein Spieler die Macht - er belohnt, er bestraft, er nominiert. Doch die Identität des Power Players bleibt geheim. Am Ende der Woche muss der Power Player eine Zielperson bestimmen, die die Villa
verlassen soll. Aber Vorsicht: Enttarnt der Nominierte den wahren Power Player, dreht sich das Spiel - und der Power Player selbst fliegt raus.
"The Power" ist ein Lizenzformat der französischen Produktionsfirma Dreamspark und der M6-Produktionstochter Studio 89. Die Redseven Entertainment produziert die Strategy-Reality-Show im Auftrag von Joyn.
"The Power" - die zweite Staffel, 2026 kostenlos auf Joyn
