Der Club Français des Brunos et des Chiens Courants Suisses organisiert seine Nationale d'Élevage 2025 in Mende

Der Club Français des Brunos et des Chiens Courants Suisses ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass seine Nationale d'Élevage, am 29. Juni 2025 in Mende en Lozère, im Rahmen des Salon Gabalitana Chasse-Pêche-Cheval-Nature stattfinden wird. Diese Veranstaltung bietet die einmalige Gelegenheit, die schönsten Exemplare der schweizerischen und französischen Rassen zu bewundern und gleichzeitig die Initiativen des Clubs zur Erhaltung dieser angestammten Rassen kennenzulernen.

Ein einzigartiges historisches Erbe Der Schweizer Jagdhund ist eine alte Rasse, deren erste Spuren bis in die Römerzeit zurückreichen, wie ein in Avenches entdecktes Mosaik beweist. Diese Hunde erlangten einen internationalen Ruf: im 15. Jahrhundert von den Italienern und im 18. Jahrhundert von den Franzosen wegen ihres außergewöhnlichen Talents bei der Hasenjagd begehrt. Im Jahr 1933 wurde ein einziger Standard für die vier heute anerkannten Sorten festgelegt: Berner, Bruno du Jura, Luzern und Schwyz.

Ein vielseitiger Jagdhund Der Swiss Hound wird für die Jagd eingesetzt und zeichnet sich durch seinen aussergewöhnlichen Geruchssinn und seine Fähigkeit aus, alleine oder in der Meute zu jagen. Er eignet sich hervorragend für schwieriges Terrain und kann auf eine Vielzahl von Wildarten trainiert werden. Die kleinen Schweizer Jagdhunde verkörpern diese Eigenschaften in einem kleineren Format, das für die Jagd auf Kaninchen und Rehe geeignet ist.

Bruno du Jura: ein anerkannter Champion Unter den Schweizer Sorten zeichnet sich der Bruno du Jura durch seine bemerkenswerten Leistungen im Wettbewerb aus. Er hat den Coupe de France 1994 und 2014 auf Hasen gewonnen und auch 2005, 2018 und 2023 einen Ehrenplatz erhalten. Mit dem Boom der Großwildjagd ist der Bruno du Jura zu einem Muss für jede Jagd geworden.

Der Bruno Saint-Hubert Français stammt vom Aargauer Hund ab, der massivsten und schwersten Form des Schweizer Jagdhundes. Frankreich hat über seinen Club im Jahr 2000 eine neue Norm mit dem Namen Bruno Saint-Hubert Français geschaffen. Er ist ein ausgezeichneter Fährtenleser und ein sehr hartnäckiger Heuler.

Ein Club, der sich der Erhaltung und Förderung widmet Der Club Français des Brunos et des Chiens Courants Suisses setzt sich für die Erhaltung dieser ikonischen Rassen ein. Sie bietet ein Forum für den Austausch von Fachwissen über Zucht und Wettbewerbe.

Erfahren Sie mehr über unsere Aktivitäten oder schließen Sie sich uns auf unserer Website an: www.clubdesbrunosetdesccs.org.

