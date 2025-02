SCHMALENBACH-TAGUNG 2025 / Performance-Management der Zukunft / Unternehmen nachhaltig erfolgreich steuern / 10. April 2025 - Köln / www.schmalenbach-tagung.de

Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.

SCHMALENBACH-TAGUNG 2025

Performance-Management der Zukunft

Unternehmen nachhaltig erfolgreich steuern

10. April 2025 - Köln

Wie muss der strategische Steuerungsrahmen operativ umgesetzt werden, um nachhaltige finanzielle Profitabilität sicherzustellen? Welche Instrumente, Strukturen und Prozesse sind in Controlling und Performance-Management nötig, um die Positionierung im Wettbewerb bei zunehmend radikaler Unsicherheit ("unknown unknowns") zu sichern und auszubauen? Wie werden Controlling und Finanzbereich in der wachsenden Schnelllebigkeit von Trends und Herausforderungen den an sie gestellten Erwartungen gerecht?

Kurz: Wie sieht das Performance-Management der Zukunft aus?

Gemeinsam mit namhaften Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft und Praxis diskutieren wir bei der Schmalenbach-Tagung am 10. April 2025 in Köln Best Practices, Erkenntnisse und Erfahrungen:

Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Robert Bosch GmbH

Brigitte Bomm, Deutsche Bank AG

Prof. Dr. Nils Crasselt, Bergische Universität Wuppertal

Prof. Dr. Marc Fischer, Universität zu Köln

Prof. Dr. Jens Grundei, Quadriga Hochschule Berlin

Dr. Maximilian A. Hartmann, vGreens Holding GmbH

Frank Heil, Deutsche Telekom AG

Christian Heller, Value Balancing Alliance e.V.

WP StB Petra Justenhoven, PwC Deutschland

Prof. Dr. Peter Kajüter, Universität Münster

Dr. Markus Kamieth, BASF SE

Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Kaschke, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Guido Kerkhoff, Klöckner & Co SE

Alexander Mühl, Borussia Dortmund GmbH & CO. KGaA

Hauke Paasch, Vorwerk SE & Co. KG

Konstantin Peris, DHL Group

Dr. Kristina Rodig, E.ON SE

Dr. Jochen Schmitz, Siemens Healthineers AG

Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Caren Sureth-Sloane, Universität Paderborn

Prof. Dr. Barbara E. Weißenberger, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Prof. Dr. Birgitta Wolff, Bergische Universität Wuppertal

Die gemeinnützige Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. bildet seit Jahrzehnten einen wichtigen Begegnungsraum für die betriebswirtschaftliche Theorie und Praxis und ist ein einzigartiges Netzwerk: #hochkarätig, #fachlich führend, #wissenschaftlichen Standards verpflichtet, #ideell und finanziell unabhängig. Sie veranstaltet Tagungen und Kongresse, insbesondere alljährlich im Frühjahr die Schmalenbach-Tagung und im Herbst den Deutschen Betriebswirtschafter-Tag. Das fachliche Fundament legen Arbeitskreise, in denen sich über 700 Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Praxis engagieren. Im Auftrag der Schmalenbach-Gesellschaft erscheinen "SBUR - Schmalenbach Journal of Business Research" (gemeinsam mit dem VHB) und "Schmalenbach IMPULSE".

